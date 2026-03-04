屯馬綫路軌改道｜3.8第二回　經紅磡站須下車轉月台　附轉乘貼士

屯馬綫紅磡站至尖東站之間正進行路軌改道跟進工序，包括調整路軌走綫和斜度、信號系統及架空電纜設施等，部份路段需要短暫封閉。港鐵下周日（3月8日）實施第二次特別服務安排，屯馬綫全綫仍會維持正常班次。



若市民乘坐屯馬綫途經紅磡站，需下車在對面月台轉車繼續行程，另外在紅磡站登車乘搭屯馬綫的乘客，需留意屯馬綫2號及3號月台，屆時列車行駛方向將與平日對調，2號及3號月台分別改往屯門及烏溪沙方向。



港鐵開展屯馬綫紅磡站至尖東站路軌改道工程，部份路段需要短暫封閉。（資料圖片／陳順禎攝）

屯馬綫3月8日實施特別服務安排，途經紅磡站的乘客需在該站下車，前往對面月台轉車繼續行程。（資料圖片／黃浩謙攝）

港鐵3月8日實施第二次特別服務安排，屯馬綫全綫仍會維持正常班次。（港鐵圖片）

屯馬綫3.8進行路軌改道工程 全綫維持正常班次

港鐵公布，因屯馬綫紅磡站至尖東站之間正進行路軌改道跟進工序，下周日（3月8日）將實施第二次特別服務安排，屯馬綫全綫仍會維持正常班次，港鐵會加強乘客廣播及標示，以及增派人員協助乘客，市民當日應預留充裕時間，以應付可能稍為延長的行程。

為了向屯馬綫紅磡站乘客提醒臨時安排，紅磡站大堂及屯馬綫月台的乘客資訊顯示屏、路綫圖及指示牌等，將設有相關臨時標示，清楚列明屯馬綫月台列車行駛的方向，包括︰

紅磡站屯馬綫2號及3號月台的列車行駛方向與平日對調，3號月台列車將改往烏溪沙站方向。（港鐵圖片）

紅磡站屯馬綫2號及3號月台的列車行駛方向與平日對調，2號月台列車將改為往屯門站方向。（港鐵圖片）

紅磡站轉乘兩大貼士︰轉車、留意月台行車方向

．乘搭屯馬綫途經紅磡站的乘客︰需在紅磡站下車，步行往對面月台轉車繼續行程，車站職員亦會上車提醒乘客需要轉車；



．在紅磡站入閘乘搭屯馬綫，或在紅磡站東鐵綫轉乘屯馬綫的乘客，登車前務必留意月台行車方向：紅磡站屯馬綫月台列車行駛方向與平日不同，紅磡站屯馬綫2號及3號月台的列車行駛方向與平日對調，2號月台列車將改為往屯門站方向，3號月台列車則改往烏溪沙站方向。



港鐵公司營運主管一屯馬綫、輕鐵及巴士陳志雄。（資料圖片／陳順禎攝）

港鐵增設站內標示 增派逾180人員協助乘客

港鐵呼籲乘客留意及配合現場職員指引，登車前先認清月台的行車方向。東鐵綫和屯馬綫列車及沿綫車站會作出廣播，提醒乘客上述安排，而紅磡站大堂、東鐵綫月台及屯馬綫月台均會增加標示。港鐵將增派逾180名人員，在紅磡站及屯馬綫沿綫車站協助乘客。

港鐵公司營運主管一屯馬綫、輕鐵及港鐵巴士陳志雄表示，屯馬綫2月1日實施首次特別服務安排期間，運作大致暢順，感謝乘客的配合，港鐵已參考相關經驗，進一步加強各方面的安排，提供更適切的協助及指引。

屯馬綫2月1日實施首次特別服務安排期間，有職員在月台舉起大型指示牌，列明列車行駛方向。（資料圖片／陳順禎攝）

若工程影響翌日列車服務 將盡快通知乘客

港鐵將透過不同渠道，包括MTR Mobile、港鐵網頁、新聞發布、社交媒體，車站大型海報及廣播等，提醒乘客留意3月8日的相關安排。若發生未能預期的情況影響翌日（3月9日）的列車服務，港鐵會盡快作出公布通知乘客，作出相應車務安排，致力將影響減低。