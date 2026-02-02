屯馬綫｜路軌改道跟進工序已經完成 今日恢復正常服務
撰文：蕭通
港鐵今日（2日）表示，屯馬綫紅磡站至尖東站路段的路軌改道跟進工序，已順利完成，今天屯馬綫恢復正常服務。
港鐵提醒，第二次改道跟進工序，以及相應的特別服務安排，將於今年3月8日（星期日）實施，港鐵會適時繼續透過不同渠道提醒乘客。
港鐵較早前表示，周日（2月1日）屯馬綫全綫將維持正常班次，不過為配合改道工程，屯馬綫將以紅磡站為終點站，例如由烏溪沙開出的列車，會以紅磡站為終點站；由屯門站開出的列車，同樣以紅磡站為終點站。若乘客要繼續行程及前往其他站，需在紅磡站往對面月台轉車。若乘客在紅磡站上車，則不受影響。
港鐵預計，轉車過程需額外花多4至5分鐘，提醒受影響乘客留意現場指示牌及月台列車方向，並要預早規劃行程，預留時間轉車。港鐵又指，預計周一（2日）可恢復正常服務。
