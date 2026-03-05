中電消費券｜$100券兩類家庭可申請　即睇如何申請長者電費優惠？

中電消費券計劃2026｜中電消費券$100｜中電$100消費券｜中電社區節能基金於 2026年撥6,000萬元再度推出「中電消費券計劃」，向約60萬戶合資格用戶派發$100消費券，享有長者電費優惠家庭是其中一類合資格用戶。中電消費券誰有資格？如何申請長者電費優惠？一文教學。



中電社區節能基金於2026年撥款 6,000萬港元，再度推出「中電消費券計劃」。圖為位於將軍澳的中電變電站。（資料圖片）

中電消費券領取資格是什麼？

中電消費券計劃2026合資格受惠家庭有兩類：

．低用電量住宅客戶

低用電量住宅客戶意指2025 年全年6期電費賬單（兩個月一期）的總用電量為2,400 度或以下

．享有長者電費優惠的客戶

享有長者電費優惠的客戶是指在2025年12月31日或之前成功申請「長者電費優惠客戶」及電力價目須已轉為「長者電費優惠客戶」。

每張中電消費券的面值為港幣$50，並會自動發放至合資格人士的度度賞電子禮券錢包。同一訂單可同時使用最多兩張消費券。（中電）

中電消費券計劃｜中電長者電費優惠收費資格是什麼？

必須符合以下資格：

．年齡60歲或以上

．獨居或與同等資格長者合住

．目前領取或符合資格領取綜合社會保障援助

．純家居用電的住宅客戶

長者電費優惠收費是根據每2個月抄讀的電錶度數計算。

長者電費優惠收費是根據每2個月抄讀的電錶度數計算。圖為中電電錶測試中心。（資料圖片/鄭子峰攝）

中電長者電費優惠收費有什麼優惠？

．申請獲接納和成為長者電費優惠客戶後，每2個月的首400度電力將享有半價電力優惠，優惠適用於住宅用電價目的電力費用、燃料調整費和節能回扣。

．長者電費優惠客戶亦毋須繳付最低收費。

中電長者電費優惠收費點申請？

．向香港社會服務聯會提交申請。

長者優惠計劃審核中心喺邊？

．長者如有意申請「長者優惠計劃」，可直接與任何一間有關計劃的審核中心查詢及提出申請。

長者優惠計劃審核中心分區名單

中電消費券計劃2026有什麼商戶參與？

合資格家庭可由2026年3月27日，憑券到近4,000間實體零售商店及食肆消費，包括餅店、雜貨店、電器店、洗衣店、藥房及社企店舖等。此外，電子消費券亦適用於中電度度賞獎賞平台。參與商戶名單將於2026年3月27日公布。

