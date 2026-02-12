北都｜中電3個變電站投入運作　採地底電纜設計　減惡劣天氣影響

為配合北部都會區發展，中電在區內河套西、馬適路及古洞北的三個變電站相繼於2024年投入運作。輸電及供應電部北區總監劉浩然表示，變電站均採用地底電纜設計，減低惡劣天氣及外來影響。被問會否影響電費，他指中電一直審慎控制成本，有多元化燃料組合，電費會維持合理水平。



河套西變電站座落於北都創新科技地帶，為落馬洲河套區未來發展及港深創科園供電。（任葆穎攝）

河套西變電站座落於北都創新科技地帶，為落馬洲河套區未來發展及港深創科園供電。（任葆穎攝）

河套西變電站座落於北都創新科技地帶，為落馬洲河套區未來發展及港深創科園供電。（任葆穎攝）

劉浩然表示，河套西變電站位於北都創新科技地帶，為落馬洲河套區未來發展及港深創科園供電；古洞北及馬適路變電站位處口岸商貿及產業地帶，前者為古洞北及馬草壟新發展區供電，後者則為粉嶺北新發展區供電。

劉浩然表示，三個變電站合共提供4至5個科學園的用電，足以應付園區內未來10年電力需求，有信心提供足夠電力；往後發展有待與政府商討。他預料，數據及超算中心用電需求最多，中電持續與政府及各持份者溝通，並已制定短中期供應方案予數據中心。按照中電規劃，未來會在北都合共設立十多個變電站。

中電輸電及供應電部北區總監劉浩然表示，變電站均採用地底電纜設計，減低惡劣天氣及外來影響。（任葆穎攝）

前年中電發生多宗電力事故，被問如何確保北都電力穩定，劉稱3個變電站均採用地底電纜設計，減低惡劣天氣及外來影響，而電網設計亦「花不少心思」，包括在供電點設備用電源，倘出現事故，電力亦不會受影響。河套西變電站為河套創科園供電至今沒有發生電力事故。

至於會否影響中電用户電費，劉浩然說，中電一直審慎控制成本，有多元化燃料組合，加上應用創新科技，電費會維持合理水平，所有支本性開支會透過五年發展計劃，交予政府審批。至於電力需求變化如何符合減排要求，劉稱中電電力供應一直維持低碳水平，將聯同政府探討區域性合作，應付減排要求。

中電輸電及供應電部北區總監劉浩然表示，變電站均採用地底電纜設計，減低惡劣天氣及外來影響。（任葆穎攝）

其中，河套西變電站為河套區港深創科園首幢落成的建築物。該變電站的設計融入環保及可持續發展的建築元素，包括設有太陽能板，料將減低電站一成用電量；天台綠化設施及雨水灌溉系統有助減低熱島效應。該設計達到香港綠色建築議會綠建環評（BEAM Plus）鉑金級水平。

河套西變電站的設計融入環保及可持續發展的建築元素，天台綠化設施及雨水灌溉系統有助減低熱島效應。（任葆穎攝）