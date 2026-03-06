兩入境旅客管有未完稅香煙 別被判囚9星期及6星期
撰文：蕭通
出版：更新：
兩名入境旅客因管有未完稅香煙，及未有向海關人員作出申報，違反《應課稅品條例》，周四（5日）在粉嶺裁判法院分別被判處監禁9星期及6星期，以及各罰款2,000元。
海關人員於1月22日在香園圍邊境管制站截查一名60歲抵港女旅客，並在其個人行李內檢獲437支未完稅香煙，估計市值1,966元，應課稅值1,444元，該名女旅客隨即被捕。她周四被法院判處監禁9星期及罰款2,000元。
海關人員另於1月23日在香園圍邊境管制站截查一名63歲抵港男旅客，並在他的個人行李內檢獲181支未完稅香煙，估計市值814元，應課稅值598元，該名男旅客隨即被捕。他周四被法院判處監禁6星期及罰款2,000元。
海關對判刑表示歡迎，監禁判刑具相當阻嚇作用，並充分反映罪行的嚴重性。
兩旅客進口未完稅香煙判囚 其中22歲女子攜逾9萬支監禁6個月海關兩周內再搗荃灣私煙倉拘兩男 檢值$2,900萬未完稅香煙及煙草內地旅客攜未完稅香煙及生肉經深圳灣口岸入境 罪成判囚3個月海關屯門截私煙「派貨車」 檢$19萬未完稅香煙 25歲司機被捕警搗荃灣一工廈私煙庫 檢148萬枝未完稅香煙 拘捕兩男子