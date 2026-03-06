兩入境旅客管有未完稅香煙　別被判囚9星期及6星期

兩名入境旅客因管有未完稅香煙，及未有向海關人員作出申報，違反《應課稅品條例》，周四（5日）在粉嶺裁判法院分別被判處監禁9星期及6星期，以及各罰款2,000元。



2026年3月5日，兩名入境旅客因管有未完稅香煙，及未有向海關人員作出申報，在粉嶺裁判法院分別被判處監禁9星期及6星期。圖為從一名60歲入境女旅客的個人行李內檢獲的未完稅香煙。（政府新聞處圖片）

海關人員於1月22日在香園圍邊境管制站截查一名60歲抵港女旅客，並在其個人行李內檢獲437支未完稅香煙，估計市值1,966元，應課稅值1,444元，該名女旅客隨即被捕。她周四被法院判處監禁9星期及罰款2,000元。

海關人員另於1月23日在香園圍邊境管制站截查一名63歲抵港男旅客，並在他的個人行李內檢獲181支未完稅香煙，估計市值814元，應課稅值598元，該名男旅客隨即被捕。他周四被法院判處監禁6星期及罰款2,000元。

海關對判刑表示歡迎，監禁判刑具相當阻嚇作用，並充分反映罪行的嚴重性。