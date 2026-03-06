假傳政府派半價餐飲券　區議員指長者易誤信　倡統一發放惠民資訊

近日串流平台YouTube上有影片訛稱政府向長者派發半價餐飲券，勞福局昨日（5日）澄清絕無其事，並指已舉報相關社交媒體平台。西貢區區議員張展鵬今日（6日）接受電台訪問時表示，看到影片時亦未能第一時間識破，「成個套路好完整」，需要求證，亦有長者誤信優惠是真，並向他查詢申請方法。他建議政府設立小組，負責統一發放惠民資訊等，又呼籲市民提高警覺。



2025年11月16日政府舉行長者日。（資料圖片）

有長者誤信假消息 向議辦提出申請餐飲券

張展鵬接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時表示，有長者收看該條虛假消息影片後信以為真，透過電話向他查詢核實，亦有長者親身到其辦事處查詢申請所謂半價餐飲券的方法。

他指，與辦事處職員收到影片後，第一次觀看時都半信半疑，未能第一時間識別影片是虛假消息，細看下便發現不少地方存有謬誤，如影片看似製作嚴謹，但字幕、配音等都有出錯之處。他們經查證後後發現影片內容並不可信。

西貢區區議員張展鵬。（資料圖片/盧翊銘攝）

指影片套路完整 料平台埋下伏線 有下一步行動

張展鵬形容影片「成個套路好完整」，先引起市民共鳴，花篇幅渲染後再到主題，又會反過來呼籲市民不要輕信假消息。該條影片並未有進一步行騙等，張展鵬指，該影片頻道仍有不少其他內容的影片，估計欲「埋下伏線」，取得年長觀眾信任後，再有其他進一步行動。

就今次事件，他認為因「好多優惠個名差唔多」，長者容易混淆而誤信假消息，建議政府設有一個中間渠道，如透過區議員，或設一個小組作為可信任渠道，統一發放相關資訊，如勞福局可每月公布惠民措拖一覽表等。

政府澄清及舉報後，相關影片仍未下架，張展鵬指「YouTube成日有呢個問題」，因其並非政府可管轄。他又指近年「社會出咗好多力」呼籲市民小心騙徒，不少人都提高了警覺，不過騙徒行騙手法層出不窮，如運用AI人工智能等，市民仍需多加提防。