網傳當局稱擬修例規管機場周邊秩序　運輸及物流局澄清不實籲勿信

社交平台昨（26日）起流傳一份報稱由機管局及民航處發出的新聞稿，指近日有攝影者在四號停車場觀景台及周邊區域聚集及喧嘩，不僅騷擾機場使用者對機場的日常運作及保安構成潛在威脅，擬修例加強規管。運輸及物流局今日（27日）在Facebook澄清，有關新聞稿並非由機管局或民航處發出，呼籲市民切勿誤信網上不實消息。



香港國際機場四號停車場（左）。（資料圖片／黃寶瑩攝）

社交平台流傳一份報稱由機管局及民航處發出的新聞稿，指近日有攝影者在四號停車場觀景台及周邊區域聚集及喧嘩，當局擬修例加強規管。（Threads截圖）

社交平台流傳一篇自稱由機管局及民航處聯合發出的「新聞稿」，内文提到近日有部分攝影者在四號停車場觀景台及周邊區域聚集和高聲喧嘩，阻塞緊急通道及行人路。文中又稱政府正考慮修訂《機場管理局附例》及相關民航條例，加強規管機場禁區外的攝影及聚集活動，包括對在機場範圍內製造過量噪音、大聲叫喊或不聽從保安人員指示者，處以最高港幣 $10,000 元罰款及監禁 6 個月。

運輸及物流局今日在Facebook澄清，有關新聞稿並非由機管局或民航處發出，呼籲市民切勿誤信網上不實消息。