亞洲咖啡音樂節｜廣州同行取經　冀來港參展：香港咖啡節較國際化

亞洲咖啡音樂節2026今（6日）起一連3日在啟德體育園（東營）舉行，首日早上人流不算多，有來自廣州的咖啡「同行」特意來港入場，認為香港咖啡節相較內地國際化元素較多，本打算參展的他期望「攞多啲經驗，睇吓其他品牌係點樣做」，日後能來港參展。



亞洲咖啡音樂節今（6日）起一連3日在啟德體育園（東營）舉行，有客人來品嚐咖啡。（黃寶瑩攝）

亞洲咖啡音樂節以香港作為首站，今（6日）起一連3日在啟德體育園（東營）舉行，今早現場所見人流不多，部份人於購買食物或飲品後，坐於草地的座位食。

來自廣州的遊客謝先生，打算在亞洲咖啡音樂節花費約500元。（黃寶瑩攝）

來自廣州的遊客謝先生，從朋友口中得知咖啡節，特意為此來港一日遊，打算於活動中花費500元，「最主要要睇返自己可唔可以飲咁多」。他在內地從事咖啡相關行業，笑言公司本打算參展，但想「再攞多啲經驗，睇吓其他品牌係點樣做」，期望日後能來港參展。他指，曾參與在內地舉辦的咖啡展，認為香港國際化元素會更多。

順德遊客鄧小姐從小紅書中得悉活動，指女兒是咖啡愛好者。（黃寶瑩攝）

順德遊客鄧小姐一家三口來港參與咖啡節，她們於昨天抵港，打算在今天離開。她從小紅書中得悉活動，指女兒是咖啡愛好者，加上在內地有經營咖啡店，故前來借鏡他人經驗。她與家人於活動中花費約300元購買咖啡，其中一款來自日本的最得她心，認為口感較順。