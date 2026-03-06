亞洲咖啡音樂節｜有最貴咖啡$500一杯　台灣展商推「糖果」味咖啡

亞洲咖啡音樂節今（6日）起一連3日在啟德體育園（東營）舉行，首日上午人流不算多，有內地咖啡豆商引入貴價咖啡豆，餐牌上最貴一杯售500元，產地來自巴拿馬，負責人期望更多人可品嘗到高品質咖啡豆。另有來自台灣的參展商以不同烘焙深度製作出「糖果」風味的咖啡，期望可透過展覽結交朋友。



亞洲咖啡音樂節今（6日）起一連3日在啟德體育園（東營）舉行，首日上午人流不算多。（黃寶瑩攝）

亞洲咖啡音樂節今（6日）起一連3日在啟德體育園（東營）舉行，首日上午人流不算多。（黃寶瑩攝）

亞洲咖啡音樂節今（6日）起一連3日在啟德體育園（東營）舉行，首日上午人流不算多。（黃寶瑩攝）

+ 7

亞洲咖啡音樂節由24/7 FITNESS冠名贊助，以香港作為首站起點，今（6日）起一連3日在啟德體育園（東營）舉行，今早現場所見人流不多，部份人於購買食物或飲品後，坐在草地的座位享用。

亞洲咖啡音樂節引入多款名貴咖啡豆。（黃寶瑩攝）

內地咖啡豆商負責人匡晨光是活動贊助，於咖啡節引入多款名貴咖啡豆。（黃寶瑩攝）

（董素琛攝）

內地咖啡豆商負責人匡晨光是活動贊助，透過拍賣引入多款名貴咖啡豆，最貴一款產地來自巴拿馬，售價為500元一杯。她指，是次活動並非以盈利為目標，而是希望更多人能夠品嘗到高質素的咖啡豆。被問及是否有信心大量售出貴價咖啡，她則說產品有數量限制，「它的拍賣只有20公斤，所以說這個批次，再好喝也只有20公斤。」

來自台灣的Oh! Cafe首次以糖果名稱命名產品。（黃寶瑩攝）

「水果糖」是其中最熱門的產品。（黃寶瑩攝）

Oh! Cafe老闆賴先生是WCE世界咖啡烘焙冠軍。（黃寶瑩攝）

來自台灣的Oh! Cafe首次以糖果名稱命名產品，該店老闆賴先生是WCE世界咖啡烘焙冠軍。他解釋，產品以同一款來自衣索比亞的咖啡豆製作而成，透過不同的烘焙深度，製作成牛奶糖、水果糖及太妃糖風味，三款罐裝咖啡以套裝價270元出售。

他指，是次參展主要為結交朋友，沒有以盈利作目標，認為戶外結合音樂辦咖啡節，是十分寫意的事情。他認為活動的人流暫不算太多，期望明天假期來的人會更多。

本地參展商C108負責人唐小姐期望，整個展期營利可較大館店高10%至20%。（黃寶瑩攝）

本地參展商C108約兩年前在大館開店。（黃寶瑩攝）

C108最熱賣的特製咖啡，售價60元起。（黃寶瑩攝）

本地參展商C108約兩年前在大館開店，店內最熱賣的三款特製咖啡會於咖啡節出售，分別為花華、熱帶、開心愛爾蘭，配以花茶、果汁、開心果，售價60元起。負責人唐小姐期望，整個展期營利可較大館店高10%至20%，指品牌曾在台灣及內地內地參展，認為此處出售咖啡豆的商戶會較多。