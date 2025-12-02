旅行社結業｜旅監局︰幸運假期周一通知結業　1500顧客受影響

旅遊業監管局今日（2日）公布，幸運假期有限公司昨日（1日）提交書面通知，指今日（2日）停運旅行代理商業務，即違反《旅遊業條例》規定不少於14日通知。目前幸運假期正聯絡顧客處理退款或補償安排，受影響的顧客約1,500人次，料涉及未出發的外遊團費約170萬元。旅監局正展開調查，就欺詐或其他涉嫌違法行為，與相關執法機構合適跟進。



幸運假期有限公司12月1日向旅監局提交書面通知指，有意在12月2日停止經營旅行代理商業務，即違反《旅遊業條例》。（網頁截圖）

幸運假期提早一日通知旅監局結業 違《旅遊業條例》

旅監局公布，幸運假期有限公司昨日（1日）提交書面通知指，有意今日（2日）停止經營旅行代理商業務。惟根據《旅遊業條例》第634章，持牌旅行代理商有意停止經營業務，須在業務停止前不少於14日，以書面方式通知旅監局。

旅監局表示，昨日收到通知後已立即啟動撤銷旅行代理商牌照的程序，並嚴正提醒幸運假期須即時停止接受新的旅遊服務預訂，須妥善處理顧客訂單，包括安排退款等事宜。

旅監局初步查核受影響的顧客約1,500人次。（醉美遊FB圖片）

受影響顧客約1500人次 未發出旅行團涉170萬元

旅監局根據查獲的資料，幸運假期在提交書面通知後，已沒有接受新的旅遊服務預訂。目前幸運假期正聯絡顧客處理退款或補償安排，初步查核受影響的顧客約1,500人次。

根據旅遊業賠償基金電子印花徵費系統的資料，幸運假期尚未出發的外遊旅行團費用約為170萬港元。旅監局已提醒幸運假期的負責人，旅行代理商在牌照撤銷後仍須遵守條例規定，包括按照已訂立的協議、交易或安排下的義務或法律責任行事。

旅監局視乎調查結果，或就欺詐或其他涉嫌違法行為，與相關執法機構合適跟進。（資料圖片）

旅監局正調查欺詐或其他涉嫌違法行為

由於個案涉嫌違反條例，旅監局正展開調查，視乎調查結果跟進檢控程序，並就欺詐或其他涉嫌違法行為，與相關執法機構合適跟進。

根據條例，外遊旅客如持有蓋上旅遊業賠償基金印花的外遊費收據，並因持牌旅行代理商倒閉而損失外遊費，可向旅監局申請特惠賠償，賠償金額最高為損失外遊費的90%。

旅監局指，會向受影響顧客提供賠償基金索償資料，並按照《條例》及賠償基金程序處理相關申請。顧客如有查詢，可在周一至周五早上9時至晚上6時，致電旅遊業賠償基金熱線 （3916 3218）。

醉美中國網頁顯示，結業前在全港共有5間門市。（醉美遊FB圖片）

幸運假期結業前在全港共有5間門市

翻查旅遊業議會資料，幸運假期的營業名稱為醉美中國／醉美遊中國／醉美遊，外遊業務包括旅行團零售；批發／組團社；票務零售及批發；機票加酒店套餐；商務旅遊；會議、展覽及獎勵旅遊；代訂酒店及郵輪假期。至於本地遊業務則有本地團、租車及預訂本地酒店。

醉美中國網頁顯示，結業前在全港共有5間門市，包括觀塘開源道鱷魚恤中心、旺角荷李活商業中心、屯門華都花園商場、荃灣海壩街荃立方。