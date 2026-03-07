「九巴法老貓號」今服務　駛經西九限定一個月　派500張特展門票

香港西九故宮文化博物館與九巴合作，今（7日）起聯乘推出共10輛期間限定主題巴士「九巴法老貓號」，為期一個月，延續特別展覽「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」的熱潮。此外，為慶祝「香港藝術三月 2026」，博物館聯同九巴將於「九巴法老貓號」投入服務期間，發放500張「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」特別展覽門票。



西九故宮文化博物館特別展覽「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」。（資料圖片）

10輛主題巴士經西九文化區 車身融入古埃及元素

「九巴法老貓號」今起正式投入服務，為期一個月，10輛主題巴士分別行走於途經西九文化區的路線，包括「九巴遊香港」HK1 開篷巴士、上月開辦連接西九文化區的「寵物巴士團」、W4 [ 高鐵（西九龍站）⇋ 尖沙咀（循環線）] 及 296D [ 尚德 ⇋ 九龍站 ]。

「九巴法老貓號」車身設計以古埃及為主題，並融入金字塔、藍色河馬、獅身人面像及聖書體符號等文化元素；車廂內增設主題貼紙及椅背展示，從飲食文化、傳統習俗及文字書寫等角度，對照古埃及文化與香港日常生活。

博物館今天亦在西九文化區舉行「法老尋喵 FUN DAY」 ，邀請早前參與博物館創意短片《法老的港式生活》的商業電台DJ主持黃正宜（阿正）擔任特別嘉賓，與「法老尋喵」活動中的25位得獎者率先登上「九巴法老貓號」。

西九故宮文化博物館今日（7日）在西九文化區舉行「法老尋喵 FUN DAY」 ，邀請早前參與博物館創意短片《法老的港式生活》的商業電台DJ主持黃正宜（阿正）擔任特別嘉賓，與「法老尋喵」活動中的25位得獎者率先登上「九巴法老貓號」。（西九故宮文化博物館提供）

派500 張特展門票 九巴手機應用程式兌換

博物館特別於全港逾100個巴士站的廣告燈箱展示電子海報，以中英文及古埃及聖書體，向乘客推薦和介紹兩條「九巴遊香港」HK1開篷巴士途經景點的主題路線，並加入「聖書體小知識」。兩條主題路線包括《文青城市深度遊》 ，走訪西九文化區藝術公園、深水埗大南街等充滿文化與創意氛圍的社區；以及《港式傳統文化遊》 ，聚焦香港的歷史與傳統文化地標，如香港故宮文化博物館及尖沙咀鐘樓等。

為慶祝「香港藝術三月 2026」，博物館聯同九巴將於「九巴法老貓號」投入服務期間，發放500 張「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」特別展覽門票，公眾可透過九巴手機應用程式「APP1933」以eCoin兌換。有關活動詳情將於稍後在博物館及九巴的社交媒體平台公布。

「古埃及文明大展」由香港故宮文化博物館與埃及最高文物委員會聯合主辦，為香港歷來規模最大、內容最全面、展期最長的古埃及文物珍藏展覽。（資料圖片/夏家朗攝）

香港故宮文化博物館館長吳志華表示，十分高興能與九巴展開跨界合作，以嶄新創意的方式延續「古埃及文明大展」的熱潮。他又表示博物館將持續與各界合作，深化文化旅遊的多樣性，並連結社區及不同觀眾群。

九巴商務總監張以行則表示，能與香港故宮文化博物館展開跨界別合作感到十分欣喜。是次合作體現九巴致力善用公共交通服務網絡，攜手與不同界別合作，推動文化、藝術和旅遊發展。