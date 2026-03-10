油價｜車用石油氣價呈升勢　紅VAN商料下月成本再增四成或須加價

中東戰局持續緊張，帶動國際油價攀升，香港運輸業界估計至下月油價及石油氣價將大幅加價。有紅色小巴業界預計，下月車用石油氣價格平均或再加四成至普遍也逾4元一公升，司機一更收入會減少逾100元，若油價持續居高不下，或須加價將成本轉嫁乘客。



近期中東戰局持續緊張，帶動國際油價節節攀升，運輸業界估計下月本地油價及石油氣價將大幅加價，紅色小巴或因油價飆升加價。（資料圖片）

公共小巴車主司機協進總會主席張漢華表示，現時公共小巴大部份採用石油氣車款，而車用石油氣（LPG液化石油氣）同樣隨著原油價錢調整，國際油價愈貴，車用石油氣氣亦愈貴。

紅色小巴司機一更收入少了約40、50元

香港車用石油氣價多數依據機電署的每月上限價格數據調整，專用加氣站價格較非專用氣站便宜。本身亦是紅色小巴司機的張漢華表示，3月車用石油氣價錢總體加幅約兩成，加重紅色小巴司機成本，一更收入少了約40、50元，但仍可負擔。

然而，張漢華預計下月車用石油氣價錢將反映最近的國際油價飆升，預計石油氣將加價四成，司機一更收入少一百多元，或被迫要向乘客加價，待油價下調後再減價。

香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

倡政府研為專線小巴設燃油附加費

紅色小巴可以自由調整車資，不過綠色專線小巴則需待運輸署及區議會審批，耗時頗長，營運商或因此蝕錢。張漢華認為，當局可為專線小巴設立燃油附加費，讓專線小巴營運商如同電力公司一般，隨著油價調整收費。