油價暴漲｜國內多地油站排長龍要求｢加爆｣　50L油缸入滿或貴近¥30

中東緊張局勢持續升級，國際油價大幅上漲。國家發改委消息，3月9日午夜12時，國內成品油價格調整，汽油、柴油零售價格將迎來大幅上調，每升漲幅均超過0.5元（人民幣，下同），入滿50升油箱或多花近30元。北京、上海、深圳、珠海等多地的油站外排起長龍，不少車主「搶入最後一箱平油」，更有油站的92號汽油售罄。



江蘇蘇州網民發佈影片顯示，加油站排長隊。（YouTube）

油站排長隊 職員：來的都是加滿的

《紅星新聞》報道，3月9日，成都多間油站提前發布漲價提示，提醒車主抓住在調價前的最後時段入油，各站點加油機前均排起長龍。

據報道，北京、上海、杭州、武漢等地的油站也排起長隊。有深圳網民發帖文「打卡調價前的加油站」，拍攝照片顯示，9日晚上7時，油站已有多輛車排隊等候入油。珠海網民發布的照片顯示，一間油站的92號汽油已售罄。有杭州網民表示，入油排隊要半小時。

前往入油的武漢王先生表示，得知油價上漲消息，油缸剛好油量不多，特意趕到油站加滿，能省下十幾元。油站工作人員表示，從下午開始入油的車輛明顯增多，客流量較平日顯著增長，「這次調價幅度高，提前來加滿的車主比前幾次調價時都要多，今天來的都是加滿的」 。

成都中石油萬年加油站工作人員坦言，此次油價上調幅度遠超此前，前來入油的車主明顯增多。工作人員提到，不少市民此前搞錯了調價時間，10月8日就提前趕來入油，當天站內一直忙碌到晚上10時才結束高峰。

國家發展改革委價格監測中心監測，本輪成品油調價周期內，受美伊衝突持續升級影響，國際油價大幅上漲。3月9日24時起，中國國內汽柴油零售價格每噸分別上調695元、670元，全國平均來看：92號汽油、95號汽油、0號柴油分別上調0.55元、0.58元、0.57元。以92號汽油加滿50升油箱為例，屆時將多花27.5元。