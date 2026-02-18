英漢涉年廿九大鬧機場　被控刑毀及藏第一部毒藥　保釋至4.15再訊

英國籍男子涉在香港國際機場推倒10部智能登記櫃檯，以及損壞玻璃等，被控刑事毁壞及管有第一部所列毒藥，今(18日)在西九龍裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，裁判官熊雪如把案押後至4月15日再訊，以待進一步調查。被告獲准以5000元保釋，包括每日到警署報到及居於報稱地址。



被告BENNOUI YOUCEF，35歲，無業，被控一項刑事損壞罪，指他於2026年2月16日，在香港國際機場一號客運大樓七樓離港層北大堂（非禁區）J行段區，損壞屬於香港機場管理局的一個金屬展示架、10部智能登記櫃檯、一個金屬支架、一塊玻璃及一輛電動行李牽引車，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。

被告另被控一項管有第I部毒藥罪，指他同日在香港機場一號客運大樓第八層（非禁區）第四落客區，管有毒藥表第I部所列毒藥。

機場離境大堂多部智能登記櫃檯被推倒。（網上圖片）

案件編號：WKCC 840/2026