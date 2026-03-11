院前中風分流計劃暫52人受惠　縮短80分鐘轉院時間　擬逐步擴全港

醫管局及消防處去年12月，在新界東及新界西醫院聯網推出「院前中風分流計劃」，經救護人員初步評估屬懷疑患有大血管閉塞的患者，將會直接送往具取栓手術設備的醫院接受治療，可縮短從急症室轉院的時間，減低造成永久損傷的可能性。



醫管局及消防處表示，計劃實行近3個月，共有52名患者透過計劃送到指定醫院接受評估及治療，每個個案平均縮短80分鐘行車和轉院等時間。當局將有序在九龍及港島聯網推展計劃，目標擴展至全港。



醫管局及消防處去年12月推出「院前中風分流計劃」。（賴卓盈攝）

以往救護員接獲中風通報後，會根據「院前中風通報」，將其送往所屬區域的急症室醫院。如患者需進行取栓手術，或需再轉介到指定醫院。

醫管局及消防處去年12月15日，在新界東及新界西醫院聯網推出「院前中風分流計劃」。救護人員接獲通報後，將根據「FAST- ED」評分初步評估患者是否患大血管閉塞。如評分達4分以上，將直接送往新界東的沙田威爾斯親王醫院，或新界西的屯門醫院，讓患者即時接受治療，節省轉院及重複評估的時間，減低腦損傷和長期殘疾的風險。

王耀忠稱呼，暫52人受惠於計劃。（賴卓盈攝）

醫管局聯網服務總監王耀忠指，截止今年3月1日，有52名患者透過計劃直接送到直接送到指定醫院接受評估及適切治療，32人屬缺血性中風，其中23人接受溶栓治療或取栓手術，16人被診斷為大血管栓塞。

郭健民稱，計劃下每個個案平均節省80分鐘轉院時間。（賴卓盈攝）

消防處助理處長郭健民表示，在計劃下，每個個案從接獲通報到送抵指定醫院，平均成功縮短80分鐘，當中包括行車時間、轉院準備、相關行政程序等。

消防處去年12月接獲一名居太埔的患者通報，經分流計劃直接送往威院接受手術。（賴卓盈攝）

消防處救護隊目李智豪指，去年12月接獲一名大埔居民中風通報，他檢查後發現該患者左邊肢體無力、表達能力有問題等，FAST-ED分數達5分，遂將其送往威院，最終該名患者於即日內進行手術，康復情況亦理想。

周玉蘭稱，計劃令病人可在黃金治療時間內進行手術，減低永久損傷機會。（賴卓盈攝）

新界西醫院聯網中風科顧問醫師周玉蘭指，一名91歲女士於今年2月忽然右身無力，救護人員即時分流及通報屯門醫院，於57分鐘內已可為其進行取栓手術，其中風嚴重程度在術後從「重度中風」降至「中度中風」。她稱計劃令患者把握黃金治療時間，從而減低永久損傷。

醫管局及消防處指，將參照目前實行經驗，並考慮各聯網運行情況等因素，有序在九龍及港島推展計劃，希望最終擴展至全港各聯網的院前中風分流網絡。