中風年輕化　威院年內籌建港第3間中風中心　綠色通道治療快數倍

中風是本港第四大死亡原因，2023年錄3048宗死亡個案，醫管局去年接獲19000宗初步診斷為中風個案。另外，本港18至55歲年輕中風患者由2001年的每10萬人有39.1宗，增至2021年的55.7宗，有年輕化趨勢。



為加快治療時間，屯門醫院及瑪麗醫院近年設立中風中心，建立急性中風或者「綠色通道」，有醫生形容治療流程加快了數倍。醫管局計劃年內在威爾斯親王醫院設立第三間中風中心，會檢視建立經驗和成效，探討在更多醫院設立中風中心及綠色通道。



屯門醫院內科及老人科顧間醫生蔡立喬、醫管局總行政經理（綜合臨床服務）曾子充、瑪麗醫院神經外科部門主管鄭璟暉、康復者朱先生。（任葆穎攝）

中風病患者之中，85%為缺血性中風，目前有兩種治療方法，包括「靜脈溶栓治療」及「動脈內血栓移除手術」。

為加快治療時間，屯門醫院及瑪麗醫院自2024/25年間設立中風中心，並建立急性中風病人的「綠色通道」。醫管局總行政經理（綜合臨床服務）曾子充表示，該中心符合國家三級醫院中風中心建設標準要求，病人由抵達急症室至開始「靜脈溶栓治療」時間中位數少於60分鐘；「動脈內血栓移除手術」則少於120分鐘，有助加快治療流程。

「綠色通道」如「打通所有障礙」 輔以AI決定治療方案

屯門醫院內科及老人科顧間醫生蔡立喬解釋，該通道猶如「打通所有障礙」。院方透過「院前通報機制」得知有懷疑中風病人入院後，會盡快到急症室評估，及後「無縫」進行電腦掃描及血管造影，經醫生輔以AI判斷後，決定病人的治療方案。

他舉例以往病人等分流、見醫生到進行電腦掃描再作評估，花費不少時間。當病人需要接受取栓手術，通常涉及急症室、神經科、放射科等不同專業，各醫護人員亦要花時間溝通，「逐個打電話，搵幾個醫生，每個病人都要同佢講咩情況」。設立中風中心後，各醫護人員可透過中風團隊聊天室實時知道病人進展，治療流程推快了數倍。此外，醫院內亦設置標誌指示求診方向。

75歲兼職管工朱先生，去年5月如常起床上班，已察覺輕微右側乏力，直至上班後，其同事發現朱與平日「爭好遠」、猶如「飲醉酒」，懷疑中風，於是馬上召救護車送院治理。他透過中風中心接受治理，形容過程流𣈱，而且復康理想，翌日可以如常落床。他透露有同事曾中風，現在需坐輪椅及臥床，有感自己「救翻條命仔」。

瑪麗醫院神經外科部門主管鄭璟暉表示，朱先生由入院至穿刺時間僅47分鐘。由中風每1分鐘有200萬個細胞死亡，若及時治療，復康可以非常理想，回復昔日生活。

擴展方面，曾子充指計劃年內在威爾斯親王醫院設立第三間中風中心，會檢視建立經驗和成效，探討在更多醫院設立中風中心及綠色通道。

他又指，醫管局持續加強中風科服務，由抵達急症室至開始「靜脈溶栓治療」時間的中位數，2021年68分鐘降至2025年58分鐘；「動脈內血栓移除手術」則由2021年110分鐘縮短至93分鐘。

2023年有3048宗與中風相關死亡個案

中風是本港第四大死亡原因，2023年有3048宗與中風相關的死亡個案，佔整體約5.4%。中風症狀包括表達或說話有困難、面部表情不對稱等 。

治療缺血性腦中風方面，若病患者經腦部電腦斷層掃描（CT）後排除腦出血，便會接受「靜脈溶栓治療」，最佳進行手術時間為發病後黃金4.5小時內，目前全港公立醫院急症室均可24小時安排提供該治療。

若病患者出現大血管阻塞，則會接受「動脈內血栓移除手術」，最佳進行時間為發病後黃金6小時內，目前全港有7間醫院提供該治療，臨床條件合適的病人會獲安排到指定醫院接受手術。蔡立喬補充，有時病人會同時接受兩種治療，加強治療效果。