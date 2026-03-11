五月天演唱會取消首場｜消委會至今午5時接111宗投訴　涉款近30萬

台灣知名樂隊五月天取消香港站演唱會3月24日首場場次，改為增設3月29日成軍紀念日場次，但引起大批唱迷不滿。消委會今（11日）截至下午5時，共接獲111宗有關五月天演唱會取消本月24日場次的投訴，當中42宗來自本地消費者，69宗來自非本地消費者。投訴涉及總金額為296,194元，金額最高的本地個案涉及6,700元，而金額最高的非本地個案則涉及8,000元。



台灣知名樂隊五月天取消香港站演唱會3月24日首場場次，引起大批唱迷不滿。（官方圖片）

消委會指，本地投訴的主要原因為主辦單位未有提供優先購買或更換其他場次門票的選項，而非本地投訴的主要原因為主辦單位未有賠償往來交通及住宿費用。消委會正積極聯絡相關主辦單位跟進事件。

田北辰不解主辦單位安排 指應設「飛換飛」選項

實政圓桌召集人、前立法會議員田北辰在Facebook發文，指對主辦單位的安排感不解，「按常理同將心比己吓，啲觀眾咁辛苦搶到飛，點解冇嗰option係俾（畀）佢哋飛換飛，用3月24換3月29同一票價、同一座位，唔換先退款？」他續指，現時退款的話，觀眾不能確認能再次成功購票，即使能成功購買，若座位與原本相差甚遠，觀眾亦會感失望。

五月天「#5525+1 回到那一天」香港站四場演出日期，原定3月24、25、27、28日，本周一（9日）晚上公布將調整為3月25、27、28、29日舉行，正式加入3月29日成軍紀念日場次。

主辦單位解釋是經審慎評估後，原定於3月24日舉行的首場場次將會取消。主辦方宣布將會為已購買3月24日場次的觀眾辦理退票安排，所有費用將全數原路退回至用戶購買門票付款帳戶。