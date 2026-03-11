五月天演唱會取消首場｜主辦：3.24演出改為40分鐘「綵排特別場」

台灣知名樂隊五月天取消香港站演唱會3月24日首場場次，改為增設3月29日成軍紀念日場次，但引起大批歌迷不滿。主辦方今晚（11日）表示，經多方溝通與努力，同時考慮到觀眾對演唱會的熱切期望，邀請所有原購買3月24日場次門票的觀眾，到啟德主場館參與40分鐘的「綵排特別場」。



台灣知名樂隊五月天取消香港站演唱會3月24日首場場次，引起大批唱迷不滿。（官方圖片）

主辦方晚上在社交平台發文，對於取消演出所帶來的不便深感抱歉。經多方溝通與努力，同時考慮到觀眾對演唱會的熱切期望，邀請所有原購買3月24日場次門票的觀眾，到啟德主場館參與40分鐘的「綵排特別場」。

​主辦方指，此次綵排為免費活動，持當日門票人士，不論有否參加，均可獲得門票全數退款；具體參與方式，座位安排及退票方案將於明日公布。

主辦方今晚（11日）表示，經多方溝通與努力，同時考慮到觀眾對演唱會的熱切期望，邀請所有原購買3月24日場次門票的觀眾，到啟德主場館參與40分鐘的「綵排特別場」。（主辦方Instagram）

消委會至今接獲111宗投訴 涉款近30萬

五月天「#5525+1 回到那一天」香港站四場演出日期，原定3月24、25、27、28日，本周一（9日）晚上公布將調整為3月25、27、28、29日舉行，正式加入3月29日成軍紀念日場次。

主辦單位解釋是經審慎評估後，原定於3月24日舉行的首場場次將會取消。主辦方宣布將會為已購買3月24日場次的觀眾辦理退票安排，所有費用將全數原路退回至用戶購買門票付款帳戶。

事件引起大批歌迷不滿。消委會今（11日）截至下午5時，共接獲111宗有關五月天演唱會取消本月24日場次的投訴，當中42宗來自本地消費者，69宗來自非本地消費者。投訴涉及總金額為296,194元，金額最高的本地個案涉及6,700元，而金額最高的非本地個案則涉及8,000元。