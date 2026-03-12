五月天演唱會取消頭場｜消委會：投訴增至163宗　涉款約44.7萬

台灣知名樂隊五月天取消香港站演唱會3月24日首場場次，改為增設3月29日成軍紀念日場次，但引起大批歌迷不滿。消委會總幹事沈朝暉指，截至今早（12日）8時，已接獲163宗相關投訴，涉款約44.7萬。沈朝暉表示昨晚成功聯絡上主辦方，主辦今日稍後時間會公布退款詳情，消委會將繼續與主辦反映消費者要求等。



台灣知名樂隊五月天取消香港站演唱會3月24日首場場次，引起大批唱迷不滿。（官方圖片）

五月天取消香港站演唱會3月24日首場場次後，引來不少歌迷不滿，主辦方昨晚（11日）表示，經多方溝通與努力，同時考慮到觀眾對演唱會的熱切期望，邀請所有原購買3月24日場次門票的觀眾，到啟德主場館參與40分鐘的「綵排特別場」。主辦方指，​此次綵排為免費活動，「有參加者或沒參加者」均可獲得門票全數退款；具體參與方式，座位安排及退票方案將於今日公布。

消委會總幹事沈朝暉。（資料圖片/夏家朗攝）

沈朝暉今早在港台節目《千禧年代》中指，截至今早8時，接獲投訴個案已由111宗增至163宗，其中71宗為本地消費者，92宗為非本地消費者，大部分為內地人。涉款亦增至約44萬7193元，本地個案中最高金額為7900元，非本地則為8000元。

她指，本地消費者主要不滿主辦方未有提供優先購票及更換場次的安排，非本地消費者則主要不滿主辦方沒有賠償交通及住宿等費用。

主辦方今晚（11日）表示，經多方溝通與努力，同時考慮到觀眾對演唱會的熱切期望，邀請所有原購買3月24日場次門票的觀眾，到啟德主場館參與40分鐘的「綵排特別場」。（主辦方Instagram）

沈朝暉稱昨晚已聯絡上主辦方，退款安排要今日稍後才有詳情，消委會會繼續跟進，如退款時間表，退款途徑是否可保障消費者私隱等。她續說，消委會角色是向主辦方反映消費者要求等，惟對方未有直接回應消費者，因此要待退款安排公布後，才與主辦單位跟進。

沈朝暉指一般而言，如主辦方表示退款已涵蓋所有責任，而消費者接受退款時，沒保留任何權利，日後再想追討或有困難，建議消費者要保留證據，有任何要求亦要向主辦方提出，不過她說今次主辦方已是極速處理退款等安排。沈朝暉表示，支持本港盛事發展，但對一些盛事安排，希望業界，主辦等在宣傳時要說明清楚安排、有間接損失風險等，也希望業界讓消委會「可以容易啲聯絡到」。