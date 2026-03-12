科大校董會主席沈向洋獲委任人工智能研發院董事局主席　任期兩年

新一份《財政預算案》提出預留10億元成立人工智能研發院，政府今日宣布研發院的董事局成員名單，由科大校董會主席沈向洋出任主席，港區人大代表、香港互聯網專業協會會長冼漢廸任副主席，任期為兩年，由明日（13日）起至2028年3月12日。



另外，董事局成員亦包括科大首席副校長郭毅可、嶺大校長秦泗釗等。



創新科技及工業局局長孫東（資料圖片/夏家朗攝）

創新科技及工業局局長孫東表示，由政府全資擁有的人工智能研發院，旨在引導及協助香港的人工智能創新研發和產業應用。他指，研發院為香港加快人工智能發展的重要部署，亦是香港對接國家「十五五」規劃、推進關鍵技術攻關、拓展「人工智能+」行動，以及促進科技創新和產業創新深度融合的關鍵。

孫東續說，人工智能研發院的董事局成員來自不同背景的專家和業界翹楚，相信研發院能實現其公眾使命，提升香港在人工智能領域的地位。

數字政策辦公室指，人工智能研發院以促進香港人工智能上游研發、中下游成果轉化及開拓應用場景為目標，透過成為政府、院校、科研機構及業界之間的橋樑，推動人工智能領域的科研應用和產業賦能，同時向政府提供有助於推動人工智能發展的建議，以及加強社會對人工智能的認知、素養和技能。

人工智能研發院董事局成員名單：



沈向洋（主席）

冼漢廸（副主席）

陳迪源

郭毅可

林曉鋒

劉立棟

馬維英教授

馬毅教授

秦泗釗教授

黃錦輝教授

黃建恒

楊紅霞教授

創新科技及工業局常任秘書長或其代表

數字政策專員或其代表

