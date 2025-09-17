施政報告2025｜設AI效能提升組統籌應用　10億成立人工智能研發院

行政長官李家超今日（17日）發表《施政報告》2025，提到特區政府會設立成立「AI效能提升組」，以統籌和指導政府部門於工作中有效應用人工智能技術。「提升組」將由政務司副司長將擔任組長，亦會邀請一位業界代表擔任副組長，以引入新思維和市場實務經驗。



李家超又提到，政府會加大推動AI作為香港未來發展的核心產業，已預留10億元於2026年成立「香港人工智能研發院」，促進AI上游研發、中下游成果轉化及開拓應用場景。北區沙嶺約10公頃的數據園區發展用地將進行市場招標，提供先進算力設施，推動數據及AI相關產業發展。



「AI效能提升組」將重組工作流程 推動公務應用

政務司副司長卓永興將擔任「AI效能提升組」組長。（資料圖片）

研重組工作流程增效能 「與市民接觸面」大部門優先考慮

「提升組」會研究重組工作流程，推動部門進行科技革新，以提升效能。「提升組」將按優次與部門研究提升效能的需求，與市民接觸面較大的部門可獲優先考慮。部門亦可主動要求「提升組」優先提供協助。

現時政府在人工智能方面的已有數項應用，包括政府統計處運用AI技術審核貿易統計資料，提取上市公司財務報表和公告之中的財務資訊，以編製統計數據。1823服務亦透過人工智能自動辨識市民語音查詢，協助草擬書面回覆，成功減少約三成的處理時間。

在「提升組」的督導下，政府會推動AI公務應用，數字政策辦公室會推出不同AI程式，在安全可控的情況下推動部門應用。政府部門亦會自行開發專門的AI方案，例如語音非緊急報案、加快運輸牌照審批、根據實時數據疏導交通提升交通管理、以「AI助手」向「智方便」及「數碼企業身份」用戶解答查詢及提供個人化服務、透過AI聊天機械人向照顧者提供資訊、引進數字病理技術及AI應用以提高病理學組織及細胞分析的準確度等。

香港金融管理局（金管局）與數碼港推出的第二期AI沙盒計劃將推廣至更多金融機構。金管局亦正建立AI模型評估方法，強化金融系統安全測試。發展局將資助私營工程應用AI。律政司亦將成立跨部門工作小組，檢視更廣泛應用AI所需的法律配套。

推動AI作為香港未來發展核心產業

李家超亦指，香港擁有多項優勢及應用場景，有望成為全球AI發展樞紐。早前推出的30億元「前沿科技研究支援計劃」將於短期內接受申請，以支持本地資助院校吸引AI等方面的國際科研頂尖人物來港，進行相關前沿科技基礎研究。

香港投資管理有限公司（港投公司）目前已投資項目包括AI大語言模型、雲計算及AI藥物研發在內的多家AI企業，未來將繼續投資AI產業。香港會加大發揮「一國兩制」優勢，推動早日實現內地數據在合規安全保障下可跨境流動到河套香港園區用於科研，助力AI應用測試與創新。