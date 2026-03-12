國泰燃油附加費下周三起加一倍　短途機$290、長途機$1164

【燃油附加費／CX／國泰航空／伊朗／以色列／美國】美國和以色列襲擊伊朗，導致國際油價飆升。國泰航空今日（12日）公布調整燃油附加費，整體上調客運燃油附加費1.04倍，將於下周三（3月18日）生效。其中短途航班由142元加至290元、中程航班由264元加至541元；長途航班由569元加至1,164元。



圖為2026年2月28日，伊朗反擊以色列，有導彈落入以色列北部海域中爆炸。（Reuters）

國泰航空每月檢視燃油附加費水平，按機制作出調整。（資料圖片）

國際油價飆升，近日多間航空公司宣布提早調整客運燃油附加費。國泰航空今日（12日）下午3時宣布，新費用將於3月18日生效，升幅達104.6%，直至被新發布的附加費取代為止。

短途航班方面，即香港至日本、韓國、台灣及東南亞，由142元上調至290元。

中程航班方面，即往返香港及南亞次大陸，由264元上調至541元。

長途航班方面，即往來香港及西南太平油地區、北美、歐洲、中東和非洲，由569元上調至1,164元。

至於往來香港及中國內地，即維持不變，繼續收165元。