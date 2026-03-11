油價｜機票燃油附加費增 禤國全料旅客不會取消行程：但多了負擔
撰文：吳美松
中東局勢緊張，國際油價上漲，香港航空周四（12日）起調高燃油附加費，短途及長途機分別加50元及150元。東瀛遊主席禤國全今日（11日）指，旅行社只作為平台代收相關費用，對客人是多了一個負擔，但不相信市民會「多咗二、三百蚊呀，咁我取消個行程我唔去喇」。
禤國全在港台節目《千禧年代》中指，航空公司調高燃油附加費，旅行社只是作為一個平台代收相關費用，稱如只多加一、兩元便不會向客人收取，但如涉及費用太多亦會收。他相信燃油附加費上升不會影響旅行社生意，相信客人不會「多咗二、三百蚊呀，咁我取消個行程我唔去喇」，但認同費用對客人來說是多了一個負擔。
至於未來如有其他航空公司亦提高燃油附加費，禤國全稱航空公司因應油價而調高燃油附加費是合法行為，一直以來有機制，政府亦容許，而且國際間亦常見。他指可能很快便要將成本轉嫁消費者，客人只可「揀去抑或唔去」。
禤國全又指，客人訂團情況與過去相差不多。被問到會否有客人因調高燃油附加費而更改目的地，他說就客人因個位數增幅而不去心儀目的地的情況，「唔敢講話完全冇」，只能說可能性相對低。
他又提醒市民在購買機票時要留意是否直航機票，如非直航則每程均需支付燃油附加費。因中東局勢，杜拜機場仍未開放，禤國全稱有不少航班本來經杜拜轉機，但現時亦要取消，他們亦有旅行團因無法在該地轉機而取消行程，客人可將團費暫保留在遊行社，可免行政費，如需提取，則需700元行政費。
