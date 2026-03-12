北上｜2025年高鐵香港段客量逾3000萬創新高 東鐵過境人次破億
港鐵今日（12日）公布去年業績，賺146億元、按年跌6.9%。港鐵行政總裁楊美珍表示，去年本地鐵路和巴士客運超過19億人次，與2024年相若。羅湖及落馬洲過境服務乘客量按年升8%至破億人次，高鐵香港段乘客量超過3,000萬人次，按年升16%，創開通以來新高。
港鐵本地鐵路服務總乘客量按年下跌0.5%
據港鐵業績報告，港鐵去年鐵路和巴士客運乘客量約19億人次，與2024年相若。本地鐵路服務的總乘客量為15.94億人次，較2024年輕微下跌0.5%。
羅湖及落馬洲過境段則有1.067億人次，按年升8.4%，主要因為北上的香港市民有所增加。高鐵香港段乘客量升16%至3,110萬人次，機場快綫乘客量升1.3%至1,330萬人次。
香港車務營運虧損2.54億 楊美珍：去年較多惡劣天氣
去年港鐵香港車務營運的總收入較前一年增加2.5%至235.95億元，惟虧損仍上升1.91億，至2.54億元。 楊美珍解釋，車務收益去年受到不少因素影響，除了本地交通工具競爭、成本上升，亦受到去年較多惡劣天氣而影響車費收入。
被問到港鐵未來有不少項目，未來是否需要再發債， 港鐵財務總監樊米高表示，港鐵目前有不少項目正在發展當中，自然需要向市場繼續尋求資金，但以何形式，要視乎市況，強調港鐵需要多元化的資金來源，以確保有保夠資源繼續拓展業務。
