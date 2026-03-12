商人涉姦前女友 辯方指事主要「搞散」被告一家 事主否認：無必要

五旬商人涉強姦前女友案，今(12日)在高等法院續審。辯方盤問事主，並指她在指稱強姦事件後，曾用被告的手機，向被告女兒發送三個語音訊息，內容包括「你媽媽搶人老公」、「你爸爸唔要你哋啦」。事主指對訊息有印象，但不記得何時發送。辯方指，事主是想「搞散人哋頭家」，事主庭上否認，並稱「無必要」。



被告林德成，54歲，報稱商人。他被控於2023年9月26日，在紅磡九龍海逸君綽酒店某房間，強姦X。X案發時年約40多歲。

女事主X今繼續透過視象系統作供，辯方盤問時指，X在指稱強姦事件後，曾用被告的手機向其女兒發送三個語音訊息。其中一個訊息指X較被告妻子更早認識被告，謂：「你媽媽搶人老公」；另一個訊息則為「你爸爸唔要你哋啦」。X回應指有印象，但不記得是何時發送。X庭上指，是想讓被告女兒知道真相，又指被告一直欺騙其女兒。辯方直指，X是想「搞散人哋頭家」，X庭上否認，並稱「無必要」。

此外，X亦於強姦事件後，用被告的手機向被告家人的群組，發送多張相片，其中一張相片為她和被告到泰國旅行時的相片，X庭上否認此事。

案件編號：HCCC407/2024