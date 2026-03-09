商人涉姦前女友　分手後居女方物業兼借500萬未還　女方討債被姦

商人與前女友分手後仍時朋友，他並免費住在女友的物業，又向她借款達500萬未還，女方上門追債時，商人涉趁女方不適，沒有使用安全套下把女方強姦。商人否認指控，案件今(9日)在高等法院開審。控方開案陳詞指，事主被性侵時，一再聲稱難以呼吸，要求被告停止，但被告未有理會，直至女方一再哭訴：「你唔好再搞我啦。」被告才停止侵犯。



被告林德成，54歲，報稱商人，被控於2023年9月26日，在紅磡九龍海逸君綽酒店某房間，強姦X。

被告林德成否強姦前女友X。(朱棨新攝)

被告與事主相識廿載曾拍拖

控方讀出開案陳詞，指案發時40多歲的女事主X，和被告是前男女朋友關係。兩人相識20多年。於相識第一年時曾拍拖，其後分手，但仍保持朋友關係。

2020年再拍拖並分手後免費居女友物業

他們於2020年再拍拖，約1年後分手，仍繼續保持朋友關係。X讓被告住在其紅磡環海東岸單位，未有收取租金。此外，被告因財政問題，向X多番借錢，X合共借出500萬元。X曾要求被告還錢但不果。

X為追債上酒店找被告

X於2023年9月26日早上X到她於紅磡單位要求被告還錢，但被告不在，她從被告留在單位的電話，發現被告入住海逸君綽酒店。她因此到酒店找被告，二人在酒店房內口角，期間X感不適並到廁所嘔吐。

女方曾一再稱：唔好搞我

X離開廁所後仍感暈眩，坐在床上休息。被告坐在床上，並撥X頸後的頭髮，X叫被告：「唔好搞我。」被告卻將她推倒在床。X當時稱：「唔好掂我，我而家呼吸好辛苦。」被告未有理會，並脫去X的短褲和內褲，又掀起她的上衣，並在未有使用安全套下強姦她。X被性侵時哭著說：「唔好搞我。」又一再稱她難以呼吸。最後，X哭訴說：「你唔好再搞我啦。」被告才停止。

X離開酒店後，把事件告知表哥，並在表哥陪同下報警。

案件編號：HCCC407/2024