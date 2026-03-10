商人涉姦討債前女友　事主稱追款反捱罵　指對方身體構造令她痛

五旬商人涉在酒店房強姦前來討債前女友案，今(10日)在高等法院續審，事主X因曾借500萬被告，她稱當日到酒店找被告是想追討欠款，及向被告收回她家的鎖匙，惟滿身酒氣的被告卻不斷罵她，她指被告有黑社會背景，她只是個普通師奶「唔夠佢惡」，其後更被強姦。她指被告強行和她性交時，有「肉體同肉體碰撞的痛」，加上被告下體「比較長」，令她感到痛楚。她離開房間後感到「負面」，形容當時：「好想死呀。」



被告林德成，54歲，報稱商人，被控於2023年9月26日，在紅磡九龍海逸君綽酒店某房間，強姦X。X於案發時40多歲。

被告林德成否認強姦前女友X。

指被告分手後不搬走又不付租

X今接受辯方盤問時指，曾經和被告兩次拍拖。而她和被告於2020年第二次拍拖時，被告便居於她持有的紅磡單位，直至案發時期，期間沒有支付租金。兩人於2022年分手，控方早前透露X曾借約500萬給被告，X供稱她之後有向被告追討欠款。

指被告有黑社背景不夠他惡

她又指，案發日早上到被告入住的酒店房間，催促被告還款外，亦要求他交還紅磡單位的鎖匙，惟滿身酒氣的被告不斷罵她，但她不敢回罵被告，因為被告有黑社會背景，X說：「我一個女人、一個師奶，唔夠佢惡。」辯方問她是否「債仔惡過債主」，X稱沒有想過和被告是債主和債仔的關係，因被告潦倒，她才願意幫助。

認曾說被告妻女做雞

X在盤問時承認，以往曾經用一、兩次以粗口罵被告，因被告威脅傷害她的兒子。辯方指X曾罵被告：「X你老母還錢呀。」X稱沒有印象，但承認曾向被告說：「你老婆做雞(妓女)，你個女做雞。」她解釋因被告曾向她講一些更「核突」的話，她只是覆述其說法。

被姦後感負面及想死

X續講及在酒店房間內，被告強行和她性交，有「內體同內體碰撞的痛」，加上被告下體「比較長」，令她感到痛楚。她離開房間後感到「負面」，又說：「我好想死呀。」

案件編號：HCCC407/2024