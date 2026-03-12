五月天演唱會首場取消　3.25起自動退款　包括服務費及郵遞費用

台灣知名樂隊五月天取消香港站演唱會3月24日首場場次，引起大批樂迷不滿，主辦方及後增設40分鐘的「綵排特別場」，持當日門票人士不論有否參加，均可獲得門票全數退款。



主辦方今日（12日）公布退票安排，由3月25日起，各售票平台將自行啟動退票程序，用戶無需申請退款或進行任何操作；票款及相關顧客服務費、郵遞費用（如適用），將全數原路退回至用戶購買門票的付款賬戶。主辦方預計從3月25日起七至十日內完成退款。



台灣知名樂隊五月天取消香港站演唱會3月24日首場場次，引起大批唱迷不滿。（官方圖片）

持3月24日門票歌迷當日下午5時30分可進場看「綵排特別場」

主辦方今晚亦公布3月24日的入場觀看「綵排特別場」的安排，持當晚門票的觀眾可於下午5時30分開始進場。所有觀眾必須領取實體門票入場，一人一票按門票所列座位入座。彩排特別場結束後，3月24日場次全部門票將自動作廢失效。

於快達票購票的觀眾，由3月16日中午12時起，可於任何快達票自助取票機取票。於大麥網購票的觀眾，大麥網將於3月16日起寄出門票。於紛玩島購票的觀眾，紛玩島將於3月 16 日起寄出門票。

主辦方提醒，入場觀眾需遵守啟德主場館之入場守則，彩排進行期間嚴禁在現場直播。

主辦方今晚（11日）表示，經多方溝通與努力，同時考慮到觀眾對演唱會的熱切期望，邀請所有原購買3月24日場次門票的觀眾，到啟德主場館參與40分鐘的「綵排特別場」。（主辦方Instagram）

消委會至今接獲174宗投訴 涉款近48萬

五月天「#5525+1 回到那一天」香港站四場演出日期，原定3月24、25、27、28日，本周一（9日）晚上公布將調整為3月25、27、28、29日舉行，正式加入3月29日成軍紀念日場次。

主辦單位解釋是經審慎評估後，原定於3月24日舉行的首場場次將會取消。事件引起大批歌迷不滿。消委會截至今日（12日）下午5時，共接獲174宗有關五月天演唱會取消本月24日場次的投訴，投訴涉及總金額為485,333元，當中80宗來自本地消費者，94宗來自非本地消費者。

對於今次演出改為40分鐘的「綵排特別場」，消委會指，接獲7宗本地投訴表示不滿相關安排。