港足確認出戰名古屋亞運會　霍啟山：攞到名額係對球員嘅肯定

第20屆亞洲運動會將於今年9月在日本名古屋舉行，因籌委會指要修改足球項目參賽資格，港足一度無緣出賽。足總主席霍啟山今日（13日）表示，已獲亞洲奧林匹克理事會通知，確認港隊足球男、女子隊可在今屆亞運會中出賽，他形容是值得慶祝的事，「攞到名額係對球員嘅肯定」。



港足男子隊。（資料圖片）

霍啟山在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，今年能否出戰亞運對港足非常重要，足總去年底收到名古屋亞運籌委會通知，指不同體育項目的參賽資格會修正，包括足球。

他指，過去兩屆亞運會，足球男子隊有25隊及21隊，今年減至16隊，而因隊伍名額減少，因此亞運會將原來的報名制，改為成績制，出賽資格直接與亞洲盃賽事成績掛鉤。

足總主席霍啟山。（資料圖片／廖雁雄攝）

料參賽隊伍有變 騰出名額讓港足出戰

他表示，收到通知後，一直通過港協暨奧委會和亞洲奧林匹克理事會爭取及溝通，昨日便收到理事會通知，確認港足男、女子隊可以出賽，形容是值得慶祝的事。霍啟山指，相信原本參賽隊伍有改變，因此有名額予港足。他指，港足自上屆杭州亞運會後已開始今屆賽事的籌備工作及訓練，「攞到名額係對球員嘅肯定」。

霍啟山說港足在上一屆杭州亞運打入四強，創造歷史，今次出賽名古屋亞運會，由U23隊員上陣，希望繼續讓青年球員在國際舞台出賽，吸取經驗及為香港搶分，另一方面希望通過足球凝聚香港人心，繼續支持足球，「紅海一片」。他又指，現在可以按計劃全力備戰。

港隊足球男、女子隊確認可在第20屆亞運會中出賽。（資料圖片）

至於如何爭取出賽，霍啟山稱，他們一方面與理事會反映港足過去成績，另一方面則向其強調香港足球排名、球迷文化在亞洲有影響力，若能出賽可對亞運會增添光彩，不過亦尊重其內部決定。