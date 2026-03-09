亞運改制港足無法參賽？霍啟剛：積極爭出賽　部分問題已初步解決

據報，2026年名古屋亞運會足球項目可能改制，參賽資格將與2026年U23亞洲盃決賽周掛鈎，意味只有晉級U23亞洲盃決賽周的隊伍才可參加亞運，香港隊可能失去參賽資格。港協暨奧委會副會長、今屆亞運會中國香港代表團團長霍啟剛今天（9日）表示，早於年初港協暨奧委會已聯同相關體育總會，與亞奧理事會就各項目參賽安排保持密切溝通，去信反映意見，積極為港隊爭取出賽機會，同時保障運動員團隊的出行安排，透露部分問題已獲得初步解決。



霍啟剛

霍啟剛：有不少情況需要梳理

霍啟剛表示，亞運會是亞奧理事會（Olympic Council of Asia, OCA）主辦的四年一度國際綜合運動會，由主辦城市組成的組委會負責賽事籌備。今屆亞運會由日本愛知縣及名古屋市共同舉辦，組委會早前公布的賽事規模、住宿安排等確實引起不少參賽國家及地區的疑問，包括縮減賽事規模導致部分代表隊未能參賽，以及計劃將亞運村分散於超過50個住宿設施等，經亞奧理事會交涉後已調整方案，惟仍有不少情況需要梳理。

中東局勢不穩 參賽存在不確定性

他說港協暨奧委會自去年底已積極展開備戰工作，距離亞運會舉行尚有半年時間，考慮到近日中東局勢不穩、組委會各項安排仍存變數，整體參賽情況確實存在一定不確定性。港協暨奧委會正持續跟進多項工作，包括近日傳媒及議員關注的隊際項目參賽情況。

霍啟剛：積極爭出賽 部分問題已初步解決

霍啟剛說涉及國際體育事務的議題應由體育界處理，早於年初港協暨奧委會已聯同相關體育總會，與亞奧理事會就各個項目，包括隊際項目的參賽安排保持密切溝通，就相關問題去信反映情況和意見，積極為港隊爭取出賽機會，同時保障運動員團隊的出行安排，形容部分問題已獲得初步解決。