港足或失亞運參賽資格　何敬康：不應突然改賽制　促盡快交代

據報，2026年名古屋亞運會足球項目可能改制，參賽資格將與2026年U23亞洲盃決賽周掛鈎，意味只有晉級U23亞洲盃決賽周的隊伍才可參加亞運。若屬實，香港隊很可能失去參賽資格。新民黨立法會議員何敬康今天（9日）表示，改制消息直至2026年1月初才開始由媒體報道，認為任何制度改革都應建立在充分通知與諮詢的基礎之上，不應在距離賽事僅餘數月時突然更改參賽機制。



香港足總未收到官方確認改賽制消息，何敬康在社交平台Facebook表示U23亞洲盃外圍賽早於2025年9月舉行，當時並沒有任何訊息顯示該賽事成績會與亞運參賽資格掛鈎，各成員足總亦無法據此作出相應準備。

他說過去幾屆亞運會足球採取自由報名制度，確實曾出現部分隊伍報名後退出、影響賽程安排的情況，亦一定程度削弱賽事的權威性，因此支持亞奧理事會就相關制度作出改革。

但任何制度改革都應建立在充分通知與諮詢的基礎之上，而不應在距離賽事僅餘數月時突然更改參賽機制。 何敬康

何敬康指，若要以U23亞洲盃外圍賽同時作為亞運資格賽，較合理的做法應是由下一屆2030年亞運開始實施，讓各代表隊有足夠時間準備。

他認為與其突然將參賽隊伍削減至16隊，不如在今屆亞運容許最多24隊參加，這樣既有可能不影響目前男女子足球各24場分組賽的原訂賽程安排，亦可減少制度突然改變對各代表隊帶來的影響。過去兩屆亞運男子足球分別有25隊及21隊參賽，他相信24隊的安排足以容納大部分有意參賽的隊伍。

體育賽事的制度改革應以公平、透明及可預期為原則，希望亞奧理事會及主辦方能盡快交代安排，並審慎考慮一個更公平及過渡性的方案。 何敬康