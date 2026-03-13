港鐵加薪｜最高加4.8%　工會稱加幅貼近可接受範圍　倡升夜更津貼

港鐵今日宣布加薪方案，4月1日起將按評分表現加薪，大部份非經理級員工的基本薪酬加幅為1.6%至3.84%，績效表現評分最高的加4.8%，表現評分最低、即1級則凍薪。香港鐵路總工會形容加幅貼近該會可接受範圍，但指夜班工作對員工身心健康及家庭生活構成較大影響，促請港鐵積極考慮將夜更津貼恢復至0.5水平，以肯定夜班同事的辛勞與付出。



港鐵3月13日宣布加薪方案，4月1日起將按評分表現加薪，大部份非經理級員工的基本薪酬加幅為1.6%至3.84%，績效表現評分最高的加4.8%，表現評分最低、即1級則凍薪。（ 資料圖片/葉志明攝）

香港鐵路總工會指，今次加幅貼近該會可接受範圍，又稱據港鐵公司公布，2025年淨利潤降6.9%至146.77億港元；但物業發展利潤則錄得110.84億港元，按年增長8%，再次體現出「鐵路加物業」模式的韌性，工會對港鐵整體業績持審慎樂觀態度。

工會認為，夜班工作對員工身心健康及家庭生活構成較大影響，適切的津貼安排有助提升夜班同事的工作士氣與留任意願。本會促請公司積極考慮將夜更津貼恢復至0.5水平，以肯定夜班同事的辛勞與付出。

工會稱期望公司在薪酬政策、福利制度及勞資溝通機制上，持續與員工保持良好溝通，共同為打造更和諧的勞資關係奠定基礎。與此同時，因應慢性疾病患者比例上升、藥物支出成為家庭負擔的情况，建議適時檢討醫療福利，包括研究增加長期病患藥物的費用限額。