港鐵加薪｜最高加4.8% 工會稱加幅貼近可接受範圍 倡升夜更津貼
撰文：石國威
出版：更新：
港鐵今日宣布加薪方案，4月1日起將按評分表現加薪，大部份非經理級員工的基本薪酬加幅為1.6%至3.84%，績效表現評分最高的加4.8%，表現評分最低、即1級則凍薪。香港鐵路總工會形容加幅貼近該會可接受範圍，但指夜班工作對員工身心健康及家庭生活構成較大影響，促請港鐵積極考慮將夜更津貼恢復至0.5水平，以肯定夜班同事的辛勞與付出。
港鐵加薪｜非經理級員工加薪1.6%至4.8% 增幅按年續跌 4.1生效港鐵：未來數年仍有融資需要 會審時度勢推地港鐵去年少賺6.9% 末期息0.89元港鐵屯馬線及南港島線本月中起加密班次 每周共增逾60班車警隊前高層陳民德加盟港鐵 曾轟段崇智毀中大公信力｜政壇諸事町
香港鐵路總工會指，今次加幅貼近該會可接受範圍，又稱據港鐵公司公布，2025年淨利潤降6.9%至146.77億港元；但物業發展利潤則錄得110.84億港元，按年增長8%，再次體現出「鐵路加物業」模式的韌性，工會對港鐵整體業績持審慎樂觀態度。
工會認為，夜班工作對員工身心健康及家庭生活構成較大影響，適切的津貼安排有助提升夜班同事的工作士氣與留任意願。本會促請公司積極考慮將夜更津貼恢復至0.5水平，以肯定夜班同事的辛勞與付出。
工會稱期望公司在薪酬政策、福利制度及勞資溝通機制上，持續與員工保持良好溝通，共同為打造更和諧的勞資關係奠定基礎。與此同時，因應慢性疾病患者比例上升、藥物支出成為家庭負擔的情况，建議適時檢討醫療福利，包括研究增加長期病患藥物的費用限額。