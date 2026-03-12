警隊前高層陳民德加盟港鐵　曾轟段崇智毀中大公信力｜政壇諸事町

退休警隊高層向來不愁出路，最吃香的是有豐富的保安及管理經驗，不少人在地產、航空、保安界別開展事業第二春。最近有新去向的是警務處退休助理處長陳民德（Ronny），掌管人事部的他離開警隊半年，農曆新年前加盟港鐵出任總經理，專責企業保安。他較為人熟悉的是出任警司協會主席多年，2019年中大衝突期間，與警隊協會公開批評時任校長段崇智「自毀大學公信力」。



陳民德的上一手港鐵總經理也是警隊出身，是服務警隊逾30年的前總警司文達成。他將負責制定港鐵保安標準及策略，提升港鐵安全和緊急應變服務。



警隊高層退休向來不愁出路

大集團向來愛聘請警隊前高層坐鎮，皆因有保安及管理經驗，熟悉政府甚至黑白兩道的運作，人脈網路較佳，警務處前處長李君夏、許淇安及曾蔭培退休後都投身商界，被大財團高薪羅致。

曾言卸任後不從商的警務處前處長曾偉雄，退休後2018年亦出任九巴母公司載通國際的獨立非執行董事，當時一年酬金約50.4萬元，加上於震雄集團約過百萬年薪及政府退休金，其月入直迫當年「一哥」水平。

陳民德。（資料圖片/張浩維攝）

最新開展事業第二春的是警務處前助理處長陳民德，離開警隊前掌管人事部，退休半年便有新崗位，2月25日加盟港鐵出任總經理，專責企業保安。他的職責包括向港鐵本地、內地、國際業務制定保安管治策略、標準；利用科技提高日常營運的效率和效益；為公司提供專業的危機管理建議，應對公司安全問題和重大事件。

曾任有組織罪案及三合會調查科總警司的文達成（郭倩雯攝）

上任港鐵企業保安總經理同是警隊出身

陳民德。（張浩維攝）

陳民德曾與警隊協會向段崇智發公開信 批毀中大公信力

陳民德1996年加入警隊任職督察，曾負責刑事調查、保安情報、專業發展訓練及內地與國外聯絡等職務，2009年晉升為警司，2011至2013年曾被借調往英國國家警察改進局為國際訪問學人。

陳民德（右）2021年擢升為助理處長。（《警聲》圖片）

他在2014年晉升為高級警司，並出任警察學院專業發展學習中心主管，其後出掌聯絡事務科主管，並任國際刑警中國香港分局主管。之後於2017年升為總警司並調任警察學院副院長，2019年初至2020年末出任東九龍總區副指揮官。2021年擢升為助理處長。

陳民德（左三）曾獲得公務員事務局局長嘉許狀。（公務員事務局）

陳民德較為人熟悉的是出任警司協會主席多年，2019年反修例事件後，陳民德擢升為助理處長，掌管人事部。他曾與香港警務督察協會、海外督察協會及海外督察協會發聯署信，其中，中大衝突後時任校長段崇智曾稱要查證學生被捕時是否受不合理對待，4個警察協會其後向段致公開信，批評段「自毀大學公信力」。