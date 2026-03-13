今日新聞8分鐘｜貨車尾門未關轉彎撃路邊男｜男子拳館外聞鞋偷襪

荃灣路城巴車廂尿袋起火 濃煙充斥車廂 一人不適送院

荃灣有巴士發生火警。今晚（12日）約7時20分，一輛E21線城巴沿荃灣路往九龍行駛，途至近晉昇工廠大廈時，上層車廂突然起火，一名女乘客隨即報警求助。消防趕至動用一條喉及一隊煙帽隊，於晚上約7時37分將火救熄。一名49歲男子吸入濃煙不適，被送往瑪嘉烈醫院治理。

跑馬地成和道5歲男童衝出馬路 遭交通鐵騎撞倒 警員同受傷送院

今日（13日）上午8時左右，一名5歲男童，在跑馬地成和道過馬路時，先後被兩部隷屬警方交通部的電單車撞倒。男童手指骨折及擦傷，嚎啕大哭。

上水貨車撞夾斗車 捱撞司機懷疑有人恰眼瞓 聞傷者車內嗌救命

上水今日（13日）下午1時半發生交通意外。一輛貨車及一輛夾斗車同沿寶石湖路往文錦渡方向順序行駛。當駛至近寶石湖邨對開時夾斗車，因應交通燈號停下，貨車收掣不及直撞夾斗車。意外中，姓歐（56歲）貨車男司機腳部受傷被困，最後由消防救出，清醒被送往威爾斯親王醫院治理；另外姓李（67歲）夾斗車男司機則沒有受傷。

捱撞的夾斗車司機李先生表示，當時他在紅綠燈前停下，約3至4分鐘後突然遭貨車從後猛撞，令夾斗車向前衝約1米。李生聽到貨車司機嗌救命，於是下車。他質問對方是否曾睡覺，對方則回應：「唉，無辦法。」李生憤斥：「我話：『我X，你瞓著咗就唔好揸車啦！』」

天眼直擊｜雙賊藍田夾公仔店撬唱錢機盜$2.5萬 手忙腳亂一度跌錢

藍田滙景廣場發生盜竊案，一間夾公仔店遭兩名賊人撬開唱錢機的鎖，盜去約2.5萬元現金。店舖閉路電視片段可見，事發今日（12日）凌晨4時許，兩名黑衫男子進入一間夾公仔店，其中一人戴口罩、手套及戴上外套的帽作遮掩；另外一男則毫無掩飾，亦無戴手套，持士巴拿撬開夾公仔機旁邊的唱錢機。

當撬開唱錢機後，兩名男子伸手將大疊現金及裝載現金的膠盒取走，其中一男立即將現金、膠盒放進袋內，但由於斜揹袋太小，無法裝載所有物品，有現金及膠盒一度跌落地上。二人手忙腳亂，邊將贓物塞進袋內，邊說「放唔到入去嘅！」其後他們拆開膠盒取出現金，終成功放入袋內，之後逃去無蹤。

男子拳館外徘徊聞鞋 涉偷襪放衫袋 拳館：非首次，已報警

觀塘一間泰拳拳館昨日（12日）在社交平台Threads上載4條閉路電視影片，指一名男子偷襪，更指對方已不是首次犯案，表示已就事件報警處理。《香港01》正向警方查詢。

拳館上載4條影片合共約1分12秒，顯示時間為昨日中午12時21分至下午1時05分。第一條片中，一名穿黑衫的男子在拳館外徘徊，他首先走近閉路電視前，伸手捉摸物品，之後就離開。第二片中，男子拿出其中一隻放在鞋內的襪子，觀看完畢便放回原位。第三條片男子曾蹲下端詳放在門外鞋櫃的球鞋，甚至靠近球櫃並懷疑在嗅聞球鞋。在最後一條影片中，男子再次走近閉路電視，伸手取走疑為橙色的襪子並放在其衫袋，然後便離開。

車CAM︱大角咀貨車尾門未關好 轉彎打開撃中路邊男 警追緝司機

網上流傳一條車CAM影片，顯示昨日（12日）中午12時05分一輛白色密斗貨車沿大角咀塘尾道左轉洋松街時，疑因尾門未有妥善關上，令右邊尾門在轉彎時意外打開；但司機沒有為意繼續行駛。當貨車駛至洋松街時，尾門擊中一名站在馬路邊的男子，他猝不及防失去平衡，面朝地倒下，幸傷勢不嚴重自行爬起身。涉事貨車未有停下，轉入松樹街絕塵而去。

01獨家｜拆遷維權16年變｢重點人員｣ 居廣州港人遭｢堵門｣禁錮13天

近日，居於廣州海珠區的港人徐先生向《香港01》報料，指其在回港途中遭海珠區琶洲街道辦工作人員暴力攔截並強奪手機，隨後更被多名工作人員「堵門軟禁」，限制人身自由長達13天。

記者調查發現，徐先生因拆遷補償爭議，自2010年起已持續向相關部門信訪及投訴，至今長達16年，其中一名阻攔其回港的工作人員稱徐先生為「重點人員」。記者就徐先生遭「堵門軟禁」一事詢問了該屋苑的保安以及物業管理人員，雙方均稱知悉有業主被「堵門」一事，並稱該行為是對方（琶洲街道辦人員）的「工作職責」，自己無權干涉。

貴州一家庭花¥1萬租無人機運棺上山 網民：真正的升棺發財

近日，貴州遵義一家庭用無人機運棺材上山土葬的事件引發網民關注。網民發佈的影片顯示，一架無人機吊著一副棺材飛往山頂墓地。據悉，棺材重達467公斤。