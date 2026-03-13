01獨家｜拆遷維權16年變｢重點人員｣　居廣州港人遭｢堵門｣禁錮13天

近日，居於廣州海珠區的港人徐先生向《香港01》報料，指其在回港途中遭海珠區琶洲街道辦工作人員暴力攔截並強奪手機，隨後更被多名工作人員「堵門軟禁」，限制人身自由長達13天。



記者調查發現，徐先生因拆遷補償爭議，自2010年起已持續向相關部門信訪及投訴，至今長達16年，其中一名阻攔其回港的工作人員稱徐先生為「重點人員」。記者就徐先生遭「堵門軟禁」一事詢問了該屋苑的保安以及物業管理人員，雙方均稱知悉有業主被「堵門」一事，並稱該行為是對方（琶洲街道辦人員）的「工作職責」，自己無權干涉。



回港途中遭「黑衣人」跟蹤、攔截、奪手機

3月5日，居住在海珠區的香港人徐先生向《香港01》反映，指其於2月27日從廣州海珠區的住處出發回港時，竟遭海珠區琶洲街道辦事處（下稱琶洲街道辦）人員全程跟蹤，並遭其暴力攔截。

2月27日，徐先生從廣州海珠區的住處出發回港時，發現自己被琶洲街道辦人員跟蹤。（受訪者提供）

徐先生家人現場拍攝影片顯示，當時徐先生正準備上一台回香港的巴士，卻被多名身著黑衣的琶洲街道辦人員阻攔上車並聲稱：「等民警過來，他會跟你解釋。」雙方就此僵持。

期間，徐先生反覆詰問對方「為何不給我回香港」、「你們是什麼人」，但對方始終未予回應。期間，一名身著白衣的琶洲街道辦人員見到同在現場的徐先生家人正持手機錄像，即上前強行奪走手機。

徐先生憶述稱，手機被搶後，白衣男子試圖跑上其商務麵包車並關車門，徐先生家屬當時還抱着一歲大的嬰兒在後追趕，情況一度混亂。最終徐先生奮力掙脫束縛衝前，才合力奪回手機並報警。

據徐先生提供的影片顯示，民警來到現場後，基本無理會白衣男子，反而一直針對徐先生一行人，並堅持讓他們去派出所。「我家人最終跟他去派出所，磨了幾個小時，卻被警方告知不予立案。」徐先生表示。

徐先生稱，民警來到現場後疑似與琶洲街道辦上級通電話，之後堅持讓徐先生去派出所。（受訪者提供）

回家後發現街道辦在門口「安營紮寨」 警方到場稱「管不了」

無奈之下，徐先生只能返回寓所，不料琶洲街道辦人員也一路尾隨至門口。「2月28日早上打開家門，對方竟直接坐在我家門口且不讓我開門。」徐先生說。

他隨後撥打近10次報警電話，警員到場確認對方身份為琶洲街道辦人員後，竟稱「這不屬限制人身自由」、「我們管不了」，隨即離去。據徐先生描述，在被「軟禁」期間，他被完全禁止出門，其母親雖可以出街買菜，但會有三人跟住。

事主：我驚軟禁成世都無人知

「宜家我最擔心嘅係，呢個軟禁唔知幾時結束，如果捉去警察局拘留，都有通知關幾耐，佢地咁樣軟禁，警察又管唔到，真係軟禁成世都無人知。」徐先生在軟禁期間向《香港01》記者表示。

2月28日起，徐先生發現琶洲街道辦人員竟直接坐在他家門口，並且不給他出門。（受訪者提供）

接到爆料後，《香港01》記者實地走訪徐先生所居住的位於海珠區濱江街道的屋苑。記者發現，確有4名黑衣男子蹲守在徐先生寓所門外，其中一人直接倚靠在徐先生家門前，直接「頂死」大門。此外，經徐先生辨認，其中一位頭戴鴨舌帽的黑衣男子正是當日阻攔其上車的琶洲街道辦人員。

同時，記者現場觀察到，在門口蹲守的琶洲街道辦工作人員異常謹慎，每當有鄰居或路人經過，便會有一至兩人起身相隨，甚至用疑似執法記錄設備拍攝每一個路過該樓層的可疑人士。

經徐先生辨認，現場一位頭戴鴨舌帽的黑衣男子正是當日跟蹤以及阻攔其上車的琶洲街道辦人員。（香港01）

當日，《香港01》記者就徐先生遭「堵門軟禁」一事詢問了該屋苑的保安以及物業管理人員，雙方均稱知悉有業主被「堵門」一事，並稱該行為是對方（琶洲街道辦人員）的「工作職責」，自己無權干涉。

值得注意的是，這並非徐先生第一次被軟禁，徐先生提供的影片顯示，2025年11月，時值廣州全運會開幕式期間，徐先生就遭「堵門軟禁」，只不過當時的工作人員稱「等到開幕式結束就好了。」此外，2024年7月，徐先生發現自家門口被琶洲公安安裝監控，經多次投訴後才被拆除。

拆遷維權16年竟變「重點人員」？

為何徐先生屢次遭到相關部門針對？據其本人透露，2010年，其在海珠區琶洲村的房子遭海珠區政府和保利地產聯合拆遷。「被拆遷的舊屋是住宅，但回遷的時候拆遷方卻通過我們不同意的搖珠方案全部給回商用性質的公寓，二者差別很大。」徐先生說。

由於拆遷賠償爭議，徐先生頻繁投訴、打官司以及信訪長達16年之久，但均無得到有效的解決方案。但在內地，頻繁的信訪卻可能招致另外一個問題，被政府部門列為「重點人員」，在一些特殊時期被「重點關照」。

為印證該猜想，《香港01》記者走訪徐先生所在片區（濱江街道）和琶洲的街道辦、派出所、行政執法隊等相關單位，試圖了解徐先生被軟禁的原因。其中，濱江派出所工作人員稱確實收到徐先生多次報警，並審核了執法人員執法的合法性，但由於對方跟自己是平級單位，他們無權干涉。

廣州市城市管理綜合執法大隊（琶洲中隊）的工作人員則稱根本不知情，工作人員指出，徐先生所在的濱江街道不屬於其管轄範圍，「就算有堵門，也不會由我們執行。」琶洲中隊的工作人員向《香港01》記者表示。

廣州市城市管理綜合執法大隊（琶洲中隊）的工作人員稱徐先生所在的濱江街道不屬於其管轄範圍。「就算有堵門，也不會由我們執行」。（香港01）

此外，《香港01》記者還多次致電堵門人員所在工作單位琶洲街道辦，但該單位公開的兩個電話號碼，一個為空號，另一個則始終無人接聽。

被「軟禁」期間，徐先生曾向廣州維權熱線12345反映情況。（受訪者提供）

雖然相關單位並無給出有效回覆，但徐先生先前提供的被阻攔回港的影片中，3分59秒至4分10秒處，一名身穿深藍色上衣的琶洲街道辦人員曾說「你不要去北京」並稱徐先生為「重點人員」。此外，徐先生亦曾向琶洲街道辦的工作人員詢問軟禁原因，得到的回覆是「維穩」。

徐先生遭阻攔回港當天，有路人詢問現場情況，此時一名身穿深藍色上衣的琶洲街道辦人員曾說「你不要去北京」並稱徐先生為「重點人員」。（受訪者提供）

曾有苦主在京被囚27天

徐先生的「困境」並非個例。《香港01》記者聯繫到同樣因拆遷問題頻繁投訴和信訪的51歲廣州市民盧女士及其親屬。從其姐姐口中得知，在北京務工的盧女士在2024年1月26日至2月22日就曾遭廣東省駐京辦事處（以下簡稱「駐京辦」）軟禁長達27天。

公開資料顯示，駐京辦主要承擔政務聯絡、招商引資、公共服務及流動黨員管理，以及維護首都穩定等職能。

廣東省人民政府駐北京辦事處，各地的駐京辦均會承擔維護首都穩定等職能。（Wikimedia commons N509FZ）

此外，盧女士的姐姐亦向《香港01》記者透露，盧女士自3月3日起在北京失聯。「我們已經報了很多次警，期間，一名北京市公安局朝陽分局來廣營派出所的劉姓警員稱已將盧女士交給地方工作組。」盧女士的姐姐當即詢問對方有無正當的交接手續，對方稱有，但始終拒絕提供，之後便再無下文。

3月11日「軟禁」限制突放寬

透過零碎的影片片段與工作人員的隨口說辭，徐先生和盧女士所面臨的圍追堵截，並非僅因他是持異議的「拆遷戶」，也有可能是因為他們是長期奔走於各級部門、執着於信訪的「訪民」，一個在「敏感時期」必須被「穩」住的目標。

2023年，西安市信訪接待中心門外抗議「中考回流生」的民眾。（Twitter@XIAOMIEHM）

3月11日，針對徐先生的「軟禁」限制突然放寬，徐先生被允許出門，但仍有多名琶洲街道辦人員跟隨並監視。

3月12日中午12點，《香港01》從徐先生處獲知，琶洲街道辦針對他的「軟禁」限制解除。

在過去的13天時間裡，相關方沒有任何公開聲明，亦沒有任何道歉，甚至沒有任何一方告訴徐先生，這種「軟禁」會持續到什麼時候。