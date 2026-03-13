第三間醫學院｜政府委任兩大醫學院長劉澤星趙偉仁加入籌備工作組

科大獲批籌建香港第三所醫學院。醫衞局今日（13日）公布，委任多5人出任「籌備新醫學院工作組」成員，包括港大醫學院院長劉澤星及中大醫學院院長趙偉仁等。該工作組亦已成立「課程及師資發展工作小組」、「臨床教學及科研支援工作小組」及「財務及基建發展工作小組」，將負責與科大緊密聯繫，就有關範疇提供支援，監察計劃的推行並定期向工作組匯報進度。



醫衞局又指，科大正穩步推進工作，包括啓動與醫委會的課程認證程序、展開全球教職員招聘，以及敲定清水灣校園醫學院綜合大樓的設計。



科技大學於全球開展招聘計劃，兩年來已有近百名來自十多個國家與地區的學者加入，以配合去年才設立的跨學科學院，以及香港即將興建第三間醫學院做準備。（資料圖片／彭彥怡攝）

財務小組今首次開會

醫衞局指，「財務及基建發展工作小組」已於今日召開首次會議，由醫務衞生局常任秘書長陳松青主持。會上科大的代表向工作小組匯報新醫學院的資金安排及校園發展計劃的最新進展，並交代下一步工作的細節安排。其餘兩個工作小組將於短期內召開首次會議，分別就新醫學院的課程發展、師資招聘及臨床教學安排等事宜的工作計劃提供意見。

新增5名專家顧問

醫衞局指，隨着工作由規劃階段轉入實施階段，政府已檢視並優化工作組的成員組成，並邀請具醫學教育、臨床服務、醫學院管理及規劃發展經驗的專家顧問加入工作組，以配合新醫學院在課程發展、臨床培訓及資源規劃等方面的實際需要。

工作組由3月16日起將新增5名專家顧問，包括港大李嘉誠醫學院院長兼暫任副校長（健康）劉澤星、中大醫學院院長趙偉仁、浸大副校長（研究及拓展）兼浸大黃英豪博士中醫藥教授呂愛平、理工大學醫療及社會科學院院長岑浩强、以及曾擔任醫管局成員的旅發局前主席彭耀佳。

科大將與政府簽諒解備忘錄

醫衞局表示，科大稍後將與政府簽署諒解備忘錄，訂明實施階段的主要要求，涵蓋資金安排、課程認證、教學醫院資源，以至招募教職員等，並在推展過程中與各持份者保持緊密合作，共同落實各項關鍵工作。

醫衞局指，工作組會繼續督導整體推展工作，就課程認證、財務及融資安排、教職員人手、校園發展及教學醫院安排等關鍵範疇與科大緊密跟進，並按既定時間表監察各項工作的落實情況，確保新醫學院籌建工作穩步推進。

政府指，新醫學院將與現有兩所醫學院錯位發展，提升本港醫學教育及科研實力，培育更多本地培訓醫生。