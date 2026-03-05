北都｜東華學院力爭洪水橋建校舍　冀與科大醫學院合作並服務社區

政府計劃在北都預留90公頃土地發展「北都大學教育城」，多間大專院校表明有意進駐，包括正爭取升格成私立大學及應科大的東華學院。校長陳慧慈表示心儀洪水橋用地，靠近科大位於牛潭尾的醫學院，期望雙方有更緊密的合作。若能成功進駐北都，學院計劃興建社區康服中心等的設施，為北區市民服務。



政府正全速推展北都，為房屋、創科和產業發展提供空間。（資料圖片）

北部都會區三批大學城土地最早將分別於2026年（洪水橋）、2028年（牛潭尾）及2030年（新界北新市鎮）供使用。圖示牛潭尾「北都大學教育城」構想圖。

東華學院有意於洪水橋建新校舍。（董素琛攝）

北都發展如火如荼，其中90公頃土地預留發展「北都大學教育城」，建立「留學香港」品牌，多間大專院校已表明有意進駐，當中包括東華學院。

東華學院：力爭進駐北都 冀與科大緊密合作

東華學院校長陳慧慈表示早於2023年向政府表達有意進駐，會繼續積極爭取，又指校方心儀位於洪水橋的用地。她解釋指，學院與科大有不同專業上的合作，得悉其醫學院位於牛潭尾，故希望能在洪水橋發展校舍。

咁我哋覺得如果可以去到洪水橋，其實同牛潭尾都係好近，咁亦都可以同第三間醫學院有更緊密嘅合作。 東華學院校長陳慧慈

東華學院校長陳慧慈。（董素琛攝）

若學院成功進駐北都，估計10年內的學生人數可達1.6萬人。陳慧慈表示，北都校舍計劃不只興建更多教學設施，亦打算設有社區康服中心等的設施，為北區市民服務。屆時學院學生亦會在北區提供基層健康服務，「希望同學同事會走出社區，市民亦都歡迎嚟我哋嘅學校。」