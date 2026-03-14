觀音借庫2026｜排頭位善信搭帳篷通宵露宿　連續借庫14年成功戒煙

【觀音借庫2026/觀音開庫2026】今晚（13日）11時踏入年廿六子時，本港有習俗「觀音開庫」，其中香火鼎盛的紅磡觀音廟，有近千人在輪候進入觀音廟向觀音借庫，善信人潮絡繹不絕。其中搶先頭位入場的58歲善信麥先生，昨晚專程提早在觀音廟附近搭帳篷露宿，他稱已連續借庫14年，身體變佳，更令他成功戒煙，今次他祈求得1.8億。



夜晚11時，紅磡觀音廟開庫。(賴卓盈攝)

郭小姐（中）借庫3.8億，形容金額理想。(賴卓盈攝)

現場近千人輪候 頭位善信通宵露宿 每年借庫因成功戒煙

晚上11時，紅磡觀音廟開庫，附近的觀音街人頭湧湧，善心們手持鮮花和香燭入場祈福，現場有近千人在排隊輪候入廟內借庫。

其中搶先頭位入場的58歲善信麥先生，成功借庫1.8億元，笑稱金額理想。他說昨晚已提早在觀音廟附近搭帳篷通宵露宿，但他笑稱這還不算最辛苦，某年他提前3日就在附近露宿，又逢寒夜降雨，「嗰年唔知啦，就咁着住羽絨坐喺度。」他解釋每年都誠心祈福，是因為他自12年前借庫後能夠成功戒煙，一直身體健康，「我又耍功夫，又唱歌，唱到好似李克勤咁。」

麥先生最先入場，他昨晚就在附近搭帳篷露宿。(賴卓盈攝)

女善信借得3.8億 去年獲貴人相助成功買樓置業

善信郭小姐則借得3.8億元，形容數字相當滿意。她連續十多年跟姐姐借庫，稱過去一年遇到不少貴人，相信是獲觀音保佑。她舉例，去年買樓時欠缺一筆資金，獲貴人幫助，令她成功置業。她說，希望新一年健健康康，幸福快樂，亦希望自己繼續多做善事。

善信讚廟方增派籌安排人性化 借得9千萬冀「可以多啲」

陳先生今年借9,000萬元，笑稱金額「可以多啲。」他說，今年借庫增加派籌的安排，令善信們不用在原地等候，形容新增安排人性化。他希望今年身體健康、快快樂樂。