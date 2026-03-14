油價｜公共交通如申請加價　陳美寶：有機制處理　確保市民可負擔

中東局勢不穩，令油價急升，運輸成本提高，運輸及物流局局長陳美寶出席商台節目《政經星期六》時表示，政府正密切與巴士、小巴及的士等公共交通營運商聯繫，了解油價上升對他們運作成本的影響。她指，若有個別營運商提出申請調整票價，政府有既定機制處理，會考慮整體營運收入、成本和預期乘客增長等因素，確保屬市民負擔能力的票價水平，另一方面，亦希望營辦商財政可以持續。



陳美寶表示，政府正密切與巴士、小巴及的士等公共交通營運商聯繫，了解油價上升的影響。(資料圖片)

料加大往歐美直航航班運力、轉機服務

陳美寶表示，香港是開放型經濟，航空網絡遍佈全球，在空域上亦受到影響，當局密切關注和應對。

她說，香港作為重要的轉口港角色，部份貨物經本港轉運到歐美或東南亞，過往會經中東數個機場。她指，可抓緊中東局勢帶來的機遇，研究香港往歐美的直航航班加大運力，同時亦可提供轉機服務。

她表示，近日視察過貨櫃碼頭，留意到有貨物受中東局勢影響，可能要改道其他航線，有貨船暫時在香港卸載貨物。陳美寶指，本港的港口效率高，貨物處理平均少於一天，相信可以補足全球航運供應鏈帶來的影響。

當局曾向巴士、小巴等營辦商了解

至於本港多間航空公司調高燃油附加費，陳美寶表示，當局已要求有關航空公司必須提供透明度，在機票價格中列明有關附加費。

油價高企，令運輸成本增加，陳美寶表示，當局有向巴士、小巴及的士營辦商了解，如果有個別營辦商提出申請票價調整，當局有機制處理，包括考慮整體營運收入、成本和預期乘客的增長，強調當局會確保市民有負擔能力，支付票價，另一方面希望營辦商在財政上可以持續。