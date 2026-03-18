GUILT FREE停業｜11員工稱被拖糧涉款14萬　資方：將與持份者協商

新開業僅兩個月的尖沙咀人氣健康烘焙店GUILT FREE突告停業，有員工向《香港01》表示，共有11名員工均被拖欠薪金，估計涉款14萬元。勞工處指已接獲僱員求助，主要涉及欠薪及解僱補償。



據GUILT FREE向員工發信指，公司正尋求各種方法處理後續安排，包括銀行融資、尋找合適顧問重組公司及合夥經營者等。至於員工欠薪及供應商債務等問題，公司將向各持份者進行協商，需要14日時間處理。《香港01》嘗試聯絡該店，但電話未有接通。



至於GUILT FREE為何結業，公司在信中指控負責產品的顧問公司「嚴重失誤」，令公司陷入財困。涉事顧問公司則回應指，GUILT FREE無實質證據證明如何構成失誤，反質疑公司未有妥善計算成本，以舉鐵杯挑戰為例，大部份顧客只需光顧售價最低的12元食品即可挑戰，如成功便可換取最高價值45元的禮物，形容公司「每分每秒都派緊錢」。



新開業僅兩個月的尖沙咀人氣健康烘焙店GUILT FREE突告停業。（梁偉權攝）

據GUILT FREE向員工發信指，公司正尋求各種方法處理後續安排，包括銀行融資、尋找合適顧問重組公司及合夥經營者等。(員工提供)

員工：僱主3月2日通知3日後停業 未付2月和3月薪酬和代通知金

員工梁先生稱自12月下旬開始工作，直至3月2日突然接獲僱主通知，指店舖將於3日後停業。但由於人手不足，故提早2日、即在3月3日起停業。他指，通知期不足法例列明的7天，批評做法有問題，「咁短時間都唔知邊到搵到工？」

他又表示，店方至今仍未向11名員工發放2月和3月份的薪酬和代通知金，估計涉款14萬元。部份員工曾向僱主追討欠款，但僱主僅回覆店舖經理指「要核數」，並答應在上周五（13日）轉賬，惟至今仍發放欠款。

另一員工陳小姐（化名）表示，有員工僅上班數天，店舖便停業。大部份員工均已到勞工處落案，已入稟小額錢債審裁處追討。

勞工處指已接獲僱員求助，主要涉及欠薪及解僱補償。處方提醒，如有僱員被拖欠工資及其他僱傭權益，應盡快向勞工處勞資關係科分區辦事處提供資料，處方會提供適切協助。

位於尖沙咀加拿芬道的人氣健康烘焙店「GUILT FREE」已落下紅色捲閘，未有營業，捲閘上未見張貼任何通告。(資料圖片/黃偉民攝)

店方指責顧問公司「嚴重失誤」 致財政陷入嚴重困境

店方3月12日首次在社交平台發布停業啟事，並通知已買優惠券的客人可申請退款。翌日，店方向員工發信，指公司一直「尋求一切可行方法」繼續營運，奈何負責公司產品顧問「嚴重失誤」，如供應時常斷貨等各種因素，未能達致持續營運標準，令公司財政陷入「嚴重困境」。店方經過再三慎重考慮，決定停業，又形容屬「無奈之舉」。

聲明提到，公司正尋求各種方法處理後續安排，包括銀行融資、尋找合適顧問重組公司及合夥經營者等。至所有未完結的事務，包括但不限於員工欠薪及代通知金等應得款項、供應商的債問題等，公司將向各持份者進行協商，需要14日時間處理，又稱若未能就欠款事項達成共識，公司會索取法律意見，考慮一切可行方案達致完全解決。

新開業僅兩個月的尖沙咀人氣健康烘焙店GUILT FREE突告停業。（梁偉權攝）

員工料虧損高達6位數

綜合兩名員工所述，估計該店近兩個月虧損高達6位數字，並拖欠供應商約8至10萬元貨款。二人又質疑，僱主無意繼續經營，因上周有員工目睹工友到店內清拆，對方指已有新租客接手。與此同時，有員工發現有人在Facebook嘗試轉讓該舖位。

有員工發現有人在Facebook嘗試轉讓該鋪位。(Kara Baldwin/香港店鋪頂手/頂讓/生意買賣/設備買賣自由平台群組)

顧問質疑舉10公斤鐵杯挑戰「每分每秒都派緊錢」

到底顧問公司出現甚麼「嚴重失誤」，令公司陷入財困？顧問公司BWMF Catering負責人盧先生回應指，GUILT FREE無實質證據證明如何構成失誤，反質疑公司未有妥善計算成本。他以舉鐵杯挑戰為例，大部份顧客只需光顧售價最低的12元食品即可參加挑戰，如成功舉起一隻10公斤鐵杯並維持40秒，便可換取最高價值45元的禮物，由於遊戲難度不高，又沒有限制次數，變相「每分每秒都派緊錢」，令公司虧損。他又指，曾建議公司更改遊戲玩法，但未獲理會。

對於供應持續斷貨的指控，顧問公司則解釋，其服務不包括向供應商訂原材料，並指這是老闆的責任，質疑若公司未有付款，供應商不會送貨。

節目主持潘紹聰在「GUILT FREE」開業初期，亦曾挑戰舉鐵杯。(潘紹聰Threads截圖)

顧問指公司尚未付餘下10個月費用

盧先生指，與公司負責人失去聯絡，只透過店員口中得悉GUILT FREE停業，更得知其轄下另一間位於尖沙咀的日式料理「和道屋」同日結業，坦言當刻感到震驚。

顧問公司指，與GUILT FREE已簽訂一年合約，但公司如今違約，而且只向顧問繳付截至2月費用，尚未付餘下10個月費用。他慨嘆，今次事件影響生意，又稱原本向公司借出衞生督導員證書和衞生經理牌照，現時須向去信食環署撤銷登記。