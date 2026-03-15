港鐵荃灣綫換新信號系統　個別列車「無停正」位置、有幕門問題

港鐵荃灣綫今日（15日）開始使用新信號系統，港鐵車務營運及本地鐵路副總監李婉玲表示，今早在頭班車前成功切換新、舊系統，形容整體運作暢順，準時6時開車，個別時間需要磨合，舉例有列車未停好，需由車長手動調整停車位置等。她說今日沿綫車站加派了200人協助乘客，明日（16日）上班日會繼續加派人手，呼籲市民出行前留意港鐵車務消息。



荃灣綫使用新信號系統行車，頭班車早上6時準時由荃灣站開出。（港鐵提供）

港鐵人員今早非行車時間順利完成荃灣綫信號系統切換工作。港鐵公司香港客運服務總監鄺永銓先生(左二)在車務控制中心視察運作情況。（港鐵提供）

李婉玲指今早在非行車時間成功切換新、舊系統，並準時在早上6時開出首班車，通車4個多小時整體運作暢順，行車亦沿用一貫周日時間表。她又指個別時間有需要磨合的情況，如有列車「冇停正」，需由車長手動調整，亦有幕門運作「需要磨合」，但她指未有對乘客造成太大影響。

她續說，今日已在沿綫車站、青衣訊號中心加派200名職員，明日周一上班日會繼續加派人手，如有任何情況會盡快處理，減低對乘客的影響；港車會密切監察系統運作情況，並適時微調。

荃灣綫由頭班車起以新信號系統行車，圖為車務控制中心監察列車運作的情況。（港鐵提供）

荃灣綫由頭班車起以新信號系統行車，圖為車務控制中心監察列車運作的情況。（港鐵提供）

李婉玲稱整個信號系統更新計劃包括荃灣、港島、觀塘及將軍澳4條市區綫，計劃每年會有一條綫使用新系統，明年將在港島綫進行更換工程，然後是觀塘及將軍澳，預計2029年完成計劃。被問到今早有市民指列車曾停駛約一分鐘，明日乘客是否需預早出門，李婉玲指市民可留意港鐵車務消息。