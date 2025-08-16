港鐵荃灣綫周日測試新信號系統　於非行車時段模擬繁忙時間運作

港鐵公司正逐步開展市區綫的信號系統更換工程，當中荃灣綫的新信號系統測試已進入後期階段。港鐵今日（16日）宣布，荃灣綫明（17日）起將於非行車時間，啟動模擬日間繁忙時段的行車測試，為新系統正式投入服務作準備。



港鐵公司由2025年8月17日凌晨非行車時間開始，荃灣綫新信號系統實地列車測試將增加列車數目，以進行模擬日間繁忙時段班次行車的測試。圖為今年八月初葵興站進行新信號系統列車測試。（港鐵提供）

港鐵公司由2025年8月17日凌晨非行車時間開始，荃灣綫新信號系統實地列車測試將增加列車數目，以進行模擬日間繁忙時段班次行車的測試。圖為今年八月初葵興站進行新信號系統列車測試。（港鐵提供）

港鐵指，信號系統是鐵路運作的核心，負責指揮列車行駛、停站及車務協調。港鐵現正為包括荃灣綫在內的四條市區綫更換信號系統。荃灣綫的新系統採用「以通訊為本列車控制」（CBTC）技術，自2024年6月起在晚上非行車時間進行初步測試，涵蓋列車行駛暢順度、停車準確度、月台幕門配合及乘客資訊顯示等多個範疇。

港鐵表示，此次模擬繁忙時段的測試是系統投入服務前的關鍵步驟，工程團隊會進一步驗證新系統的實際表現，並進行必要調整。此外，公司也會為日後的法定測試作準備，確保系統符合政府規定及安全要求，才會正式啟用。

港鐵公司由2025年8月17日凌晨非行車時間開始，荃灣綫新信號系統實地列車測試將增加列車數目，以進行模擬日間繁忙時段班次行車的測試。圖為今年八月初葵興站進行新信號系統列車測試。（港鐵提供）

港鐵公司由2025年8月17日凌晨非行車時間開始，荃灣綫新信號系統實地列車測試將增加列車數目，以進行模擬日間繁忙時段班次行車的測試。圖為今年八月初葵興站進行新信號系統列車測試。（港鐵提供）

港鐵車務工程服務及創科總管陳慶強指出，工程團隊制定了周詳計劃，確保凌晨測試後能順利切換回現有系統，不影響荃灣綫的日間列車服務。公司亦強調會繼續與沿綫居民及地區持份者溝通，減少測試對居民的影響，並選擇在周日及假期等時間進行相關工作。

根據目前進度，荃灣綫預計於2026年使用新信號系統。其後，港鐵將逐步在荃灣綫引入新列車，配合新系統提升實時監察及智慧營運能力。整項市區綫信號系統更換工程預計於2029年完成，屆時亦將涵蓋港島綫、觀塘綫及將軍澳綫。