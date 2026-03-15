的士4.1起需有至少2種電子支付才可載客　違例司機可被罰$5000

由4月1日起，將可告別搭的士須備現金日子，法例規定，所有的士屆時需提供至少兩種電子支付方式，包括一種一種二維碼電子繳費媒介和一種非二維碼電子繳費媒介，屆時若司機沒有合理辯解，最高可被罰款5,000元及監禁6個月，乘客亦可致電政府熱線1823或交通投訴組熱線2889 9999通知運輸署跟進。



壞機未必可成合理辯解，運輸署建議的士司機準備多一至兩款電子支付工具，一旦不符新要求，便不能載客。運輸署提醒，市民可透過車窗指定位置展示的貼紙，得知司機接受的電子付費方式。



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香港的士業議會3月9日聯同的士業界及多間電子支付公司代表，舉行的士司機提供電子繳費媒介啟動禮。（鄭子峰攝）

香港的士業議會3月9日聯同的士業界及多間電子支付公司代表，舉行的士司機提供電子繳費媒介啟動禮。（鄭子峰攝）

司機在車窗指定位置張貼貼紙展示所提供電子繳費方式

運輸署在社交平台Facebook表示，由4月1日起，的士必需提供至少兩種電子支付方式，包括一種二維碼電子繳費媒介和一種非二維碼電子繳費媒介，以便乘客支付車費。司機可按營運需要選擇電子繳費媒介，並在車窗指定位置張貼貼紙展示所提供的電子繳費方式，以便乘客識別。

下月1日起，所有的士需提供至少兩種電子支付方式，包括一種一種二維碼電子繳費媒介和一種非二維碼電子繳費媒介。（運輸署Facebook圖片）

下月1日起，所有的士需提供至少兩種電子支付方式，包括一種一種二維碼電子繳費媒介和一種非二維碼電子繳費媒介。（運輸署Facebook圖片）

下月1日起，所有的士需提供至少兩種電子支付方式，包括一種一種二維碼電子繳費媒介和一種非二維碼電子繳費媒介。（運輸署Facebook圖片）

下月1日起，所有的士需提供至少兩種電子支付方式，包括一種一種二維碼電子繳費媒介和一種非二維碼電子繳費媒介。（運輸署Facebook圖片）

乘客可致電政府熱線1823或交通投訴組熱線2889 9999通知運輸署跟進。（運輸署Facebook圖片）

「的哥」違例最重判罰$5000及監禁6個月

運輸署指，下月1日起如果有司機未提供電子支付方式，如無合理辯解，違例者最高可被處罰款5,000元及監禁6個月。乘客可致電政府熱線1823或交通投訴組熱線2889 9999通知運輸署跟進。如有需要，個案會轉交警方跟進。

有關罰則與早前被叫停的巴士乘客必須佩戴安全帶一樣。

乘客可致電政府熱線1823或交通投訴組熱線2889 9999通知運輸署跟進。（運輸署Facebook圖片）

乘客可致電政府熱線1823或交通投訴組熱線2889 9999通知運輸署跟進。（運輸署Facebook圖片）

乘客可致電政府熱線1823或交通投訴組熱線2889 9999通知運輸署跟進。（運輸署Facebook圖片）

乘客可致電政府熱線1823或交通投訴組熱線2889 9999通知運輸署跟進。（運輸署Facebook圖片）

乘客可致電政府熱線1823或交通投訴組熱線2889 9999通知運輸署跟進。（運輸署Facebook圖片）

日後必需提供電子支付方式，司機可否拒收現金？運輸署指，乘客可以繼續選擇以現金繳付車費，並提醒的士司機必須接受。根據法例，司機須準備總值不少於100元的鈔票及硬幣為乘客找贖。

署方於3月7日至4月4日設立專屬服務站，為的士業界登記電子繳費。服務站地點包括上環林士街停車場8樓、葵芳停車場7樓、荃灣停車場8樓，服務時間為每日上午9時30分至至5時30分。