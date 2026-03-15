港鐵荃灣線新信號系統啟用　田北辰憂周一早上高峰時車門能否對正

港鐵荃灣線新信號系統今（15日）啟用，曾任九鐵主席的前立法會議員田北辰在社交平台表示，新系統在技術上可以做到「單軌雙行」，舉例指日後若尖沙咀至佐敦段路軌硬件發生問題，只需利用兩個站之前的轉線位，新系統便可即時調度，將兩站之間沒有發生問題的另一條路軌變做雙程路，避免全線癱瘓。



港鐵向來選擇在周日測試信號系統、而非平日，田北辰質疑「點解唔做正真嘅壓力測試」，估計明天（16日，星期一）早上高峰時段，車門是否能正確對上等問題上會有「甩轆」，不過問題不屬「高危」。他認為港鐵不可抱有「驚出事」的心態，建議日後港島線、將軍澳線、觀塘線的工程測試，可於平日時間進行。



港鐵荃灣線3月15日起使用新信號系統，頭班車前成功切換新、舊系統，港鐵形容整體運作暢順。（湯致遠攝）

港鐵荃灣線3月15日起使用新信號系統。（湯致遠攝）

港鐵荃灣線3月15日起使用新信號系統。（湯致遠攝）

新系統用無線電技術 硬件愈少 有望故障風險降低

田北辰在社交平台Facebook表示，以往荃灣線Analog訊號系統，由地面輸送訊息推動行車，地面軌旁周圍均是硬件，但現時新系統以「以通訊為本列車控制」（CBTC），用無線電技術，以WIFI或者5G通訊，減少地面硬件。他指，是次荃灣線採用的是CBTC第二代系統，最大的轉變是實現全面無線化，可以大幅減少軌道旁硬件設備，形容是「少個香爐少隻鬼」，硬件愈少，故障機會自然愈低。

前立法會議員田北辰（資料圖片/廖雁雄攝）

指新系統在技術上可「單軌雙行」 可免因意外而全條鐵路線癱瘓

田北辰說，以往一條軌限只可以行一個方向，如果有一段路軌有損壞，全條鐵路線便會癱瘓。然而，新系統在技術上可以做到「單軌雙行」，例如若尖沙咀至佐敦段路軌硬件發生問題，只需利用兩個站之前的轉線位，新系統便可即時調度，將兩站之間沒有發生問題的另一條路軌變做雙程路。

雖然咁樣行法班次實會慢咗，但起碼大家唔使被逼落車轉接駁巴士，或者兜大圈轉其他線。對於趕時間嘅乘客嚟講，有得行總好過全線癱瘓。 田北辰

質疑為何今日不進行平日高密度壓力測試

田北辰指，港鐵在周日測試新信號，皆因人流較少，萬一出現意外，對市民上班上學的影響會較少，惟他指「我心入面一直有個疑問...... 今日班次行3分鐘一班，但係聽日高峰時段就行2分鐘一班，橫掂都係做測試，點解唔做正真嘅壓力測試，趁今日試埋平日嗰種高密度壓力？」

他認為港鐵絕不可「驚出事」而略過此類測試，期望日後港島線、將軍澳線、觀塘線的工程測試，可於平日時間進行。

田北辰：該都會有啲甩轆嘅 問題不屬「高危」

港鐵早前指，系統更新後會有磨合期，包括列車到站時「差少少先停正」、車門及幕門未能配合等，不會影響服務安全。田北辰認為問題不屬「高危」，但估計於高峰期早上車門能否正確對上「應該都會有啲甩轆嘅」，指測試與真正落地使用會有分別，「如果佢聽日對足晒車門，過咗頭一個peak period（高峰時段），佢都算幾叻」。