張欣宇憶任職港鐵歷荃灣綫撞車感迷茫　嘆新信號系統破釜沉舟變革

港鐵荃灣綫今日（15日）起轉用新信號系統，曾任港鐵車務經理的立法會前議員張欣宇，憶述2019年荃灣綫列車中環撞車事故，當時他在公司內專責處理這宗事故，形容很多同事、甚至管理層都對轉用新信號系統的前景感到擔憂和迷茫。如今，成功轉用新系統，張欣宇回過頭來坦言「往往挫折亦是契機」，形容港鐵對新系統的設計理念作出破釜沉舟的變革。



荃灣綫使用新信號系統行車，頭班車早上6時準時由荃灣站開出。（港鐵提供）

港鐵荃灣綫新信號系統整體運作暢順，只是個別列車「無停正」位置、有幕門問題。新成立智慧交通聯盟出任理事長的張欣宇表示，更換信號系統對於乘客日常體驗而言，是一件「無感」的事情，一般乘客並不會察覺到列車的加減速、開關門、停站與啟動，今日和昨日有什麼不同。

荃灣綫由頭班車起以新信號系統行車，圖為車務控制中心監察列車運作的情況。（港鐵提供）

但他說，更換信號系統對整條鐵路來說，是一件「無形」的關鍵升級，如新系統在大家看不見的地方默默工作，以更高效率調度，用同樣數量的列車跑出更密的班次，在繁忙時間發揮更大的運力，讓乘客排隊上車更容易；它也因結構更簡潔，省去許多路軌旁設備，降低了故障的概率，讓乘客遇上壞車的機會更加少，行程更可靠。

曾任港鐵車務經理的立法會前議員張欣宇，憶述2019年荃灣綫列車中環撞車事故，當時他在公司內專責處理這宗事故。(張欣宇FB)

張欣宇憶述離開港鐵前最後一個職位就是荃灣綫、觀塘綫的線長，當年已經深入參與市區綫信號系統更新工程，2019年發生的荃灣綫列車中環撞車事故，恰巧當時擔任事故恢復通車的現場Incident Officer。

2019年港鐵荃灣綫列車測試新信號系統，期間在中環撞車。﹙資料圖片﹚

那場嚴重事故發生後，很多同事、甚至管理層都對 3036 （市區綫信號系統更新工程）的前景感到擔憂和迷茫。但回過頭看，往往挫折亦是契機，隨後港鐵內部的組織架構以及對 3036 的設計理念產生了破釜沉舟般的變革。 張欣宇

張欣宇指，負責監管的機電工程署鐵路科也從「通車前審批」轉化為「全流程把關」，這種監管定位的改變，更是推廣適用到所有的重要鐵路工程。