港鐵確認工程車須跨新舊系統　荃灣及觀塘綫深夜個別列車服務微調

港鐵荃灣綫新信號系統周日（15日）投入服務，有乘客同晚發現深夜班次有「異常」，11時半後其中兩班荃灣往中環列車相差達17分鐘到站。



港鐵今日（16日）回覆指，由於其他市區綫仍使用原有系統，因此維修工程車於深夜出動進行跨綫工作時需要在新舊系統間作轉換，荃灣綫及觀塘綫於深宵的個別列車服務會作出調整。



港鐵指，每晚11至12時，將有一至兩班列車到站時間會提早或延遲數分鐘，讓工程車利用兩班列車之間的空檔作跨綫及跨系統調度，該段時間的列車班次數目維持不變，亦不影響尾班車時間。



荃灣綫昨日使用新信號系統行車，頭班車早上6時準時由荃灣站開出。（港鐵提供）

荃灣綫昨日由頭班車起以新信號系統行車，圖為車務控制中心監察列車運作的情況。（港鐵提供）

港鐵人員今早非行車時間順利完成荃灣綫信號系統切換工作。港鐵香港客運服務總監鄺永銓（左二）和車務營運及本地鐵路副總監李婉玲（左三）在車務控制中心視察運作情況。（港鐵提供）

周日其中兩班荃灣往中環列車相差達17分鐘到站

有市民周日晚上約11時半，透過港鐵手機程式發現，在11時半後，由荃灣開往中環的班次一班比一班疏，如錯過11時30分班次，要等到11時36分，之後一班要等到11時53分，相差17分鐘之久，甚為「異常」，懷疑因新信號系統所致。但到今日（16日，星期一）凌晨，班次反而加密，至10分鐘一班。

工程車深夜進行跨綫工作時需在新舊系統間作轉換

港鐵回應指在荃灣綫的信號系統完成切換後，其他市區綫（觀塘綫、港島綫、將軍澳綫）仍使用原有系統，因此維修工程車如常於深夜出動進行跨綫工作時，需要在新舊系統間作轉換。

荃灣及觀塘綫每晚11至12時將有一至兩班車到站時間提早或延遲數分鐘

就此，港鐵稱荃灣綫及觀塘綫於深宵的個別列車服務會作出調整，每晚11至12時，將有一至兩班列車到站時間會提早或延遲數分鐘，讓工程車利用兩班列車之間的空檔作跨綫及跨系統調度。

港鐵：列車班次數目維持不變 不影響尾班車時間

港鐵表示該段時間的列車班次數目維持不變，亦不影響尾班車時間。此特別安排既平衡列車服務，亦確保有足夠時間進行維修保養工作，維持鐵路安全。港鐵已透過車站告示及車站廣播，通知乘客相關安排，並在月台的乘客資訊顯示屏，以及MTR Mobile「下班車」中顯示。

自新信號系統昨日順利切換啓用，港鐵團隊一直密切監測其運作，確保服務水平。至於預期的磨合問題，包括列車停站時與自動幕門位置的配合、行車期間的自動車速調節等等，團隊均正處理及進行微調，並持續收集數據，待凌晨收車後作整體檢視。

更換信號系統對任何鐵路來說均屬高度複雜和具挑戰的工程，但作為資產更新工作的一部分，有關工程有助保持列車服務與時並進，及推動智慧管理。港鐵公司會繼續密切確保新系統運作暢順，將對乘客服務影響減至最低。公司繼續呼籲乘客出門前，使用MTR Mobile留意最新車務資訊。