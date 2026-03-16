港鐵荃灣線新信號系統啟用　荃灣往中環深夜出現17分一班車

港鐵荃灣線周日（15日）開始使用新信號系統，有乘客發現，到深夜班次有「異常」，11時半後有一班車荃灣往中環列車，比上一班相差達17分鐘才開出。原來港鐵一早在荃灣線月台貼出海報，預告新信號系統系統投入服務後，晚上11時至12時個別車站到站時間會稍作調整，但未有提及長達17分一班車。



港鐵荃灣線3月15日起使用新信號系統，頭班車前成功切換新、舊系統，港鐵形容整體運作暢順。（湯致遠攝）

港鐵荃灣線3月15日起使用新信號系統，頭班車前成功切換新、舊系統，港鐵形容整體運作暢順。（湯致遠攝）

港鐵荃灣線3月15日起使用新信號系統，頭班車前成功切換新、舊系統，港鐵形容整體運作暢順。（湯致遠攝）

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周一凌晨班次反而加密至10分鐘

有市民周日晚上約11時半，透過港鐵手機程式發現，在11時半後，由荃灣開往中環的班次一班比一班疏，如錯過11時30分班次，要等到11時36分，之後一班要等到11時53分，相差17分鐘之久，甚為「異常」，懷疑因新信號系統所致。但到今日（16日，星期一）凌晨，班次反而加密，至10分鐘一班。

港鐵荃灣線3月15日起使用新信號系統。晚上11時半後，荃灣站出現往中環17分鐘才有一班車情況。（MTR Mobile程式截圖）

港鐵荃灣線3月15日起使用新信號系統。16日淩晨過後班次反而「加密」至10分鐘一班。（MTR Mobile程式截圖）

中環站海報：晚上11時至12時個別車站到站時間會稍作調整

港鐵未有預先公布荃灣線深夜班次會有相距17分鐘的安排。有市民發現，荃灣線中環站月台有海報，指新信號系統系統投入服務後，晚上11時至12時個別車站到站時間會稍作調整，但都未有提及長達17分一班車。

港鐵荃灣線3月15日起使用新信號系統。其中中環站月台貼出海報，預告新信號系統系統投入服務後，晚上11時至12時個別車站到站時間會稍作調整。

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港鐵車務營運及本地鐵路副總監李婉玲周日早上頭班車開出後表示，頭班車前成功切換新、舊系統，形容整體運作暢順，準時6時開車。不過她指個別時間需要磨合，舉例有列車未停好，需由車長手動調整停車位置等。首日沿綫車站加派了200人協助乘客，今日（16日）首個上班日會繼續加派人手，呼籲市民出行前留意港鐵車務消息。