滙豐個人客戶5月起櫃位入票每張$5、櫃位齋打簿$50　促用自助渠道

滙豐銀行向零售銀行客戶發通知，今年5月1日起，個人綜合理財戶口、個人客戶和滙豐One戶口客戶，使用分行櫃位存入支票，每張支票收取5元手續費。另外，如經分行櫃位打簿，即更新存摺紀錄，每次收費50元。18歲以下或年滿65歲或以上之人士、長者卡持有者、綜合社會保障援助受助人、政府傷殘津貼受助人、身體傷殘或視覺有障礙之人士均可獲豁免收費。



滙豐發言人表示，最新費用調整旨在推動客戶使用其他免費自助渠道，分流不同需要的客戶及帶來更佳的服務體驗，認為有關調整屬市場可接受水平。



滙豐銀行向零售銀行客戶發通知，今年5月1日起，個人綜合理財戶口、個人客戶和滙豐One戶口客戶，使用分行櫃位存入支票，每張支票收取5元手續費。（資料圖片）

非櫃位渠道存入支票、入錢入票時打簿不收取手續費

現時用戶存入15張或以下支票豁免收費，存入15張支票以上每張額外支票收費1元。5月1日起，不設最低存款要求的個人綜合理財戶口、個人客戶和滙豐One戶口客戶，使用分行櫃位存入支票，每張支票收取5元手續費。而滙豐環球私人銀行、 滙豐卓越理財尊尚及滙豐卓越理財客戶，則免收手續費。如使用入票易機或其他非分行櫃位渠道存入支票，不會收取手續費。

此外，個人綜合理財戶口、個人客戶和滙豐One戶口客戶，經分行櫃位打簿，即更新存摺紀錄，每次收費50元。若於櫃位交易如提存現金、存入支票等被更新，手續費可獲豁免。卓越理財和卓越理財尊尚客戶維持不收費。

18歲以下或年滿65歲或以上之人士、長者卡持有者、綜合社會保障援助受助人、政府傷殘津貼受助人、身體傷殘或視覺有障礙之人士均可獲豁免收費。

滙豐發言人表示，最新費用調整旨在推動客戶使用其他免費自助渠道如『入票易』機、流動應用程式及支票寄存辦理箱存入支票。（資料圖片）

如果因款項不足而遭退票，港元及美元往來戶口收費由165港元加至180港元，人民幣往來戶口收費則由220元人民幣加至240人民幣。如因其他理由而被退票，港元、人民幣及美元往來戶口收費均由75港元或人民幣，加至85港元或人民幣。

滙豐：關調整屬市場可接受水平

滙豐銀行發言人表示，最新費用調整旨在推動客戶使用其他免費自助渠道如「入票易」機、流動應用程式及支票寄存辦理箱存入支票，分流不同需要的客戶及帶來更佳的服務體驗，經考慮不同因素後，認為有關調整屬市場可接受水平。