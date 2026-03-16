厭女網紅tate兄弟來港遊蘭桂坊　涉英國羅馬尼亞強姦販賣人口案

【Andrew Tate／Tristan Tate／網紅】在英國及羅馬尼亞涉嫌強姦、人口販賣等罪的泰特兄弟Andrew Tate及Tristan Tate上星期抵港，引起社會關注。他們上周末（14日及15日）曾到訪蘭桂坊，以及乘搭遊艇遊覽維港，有網民質疑香港當局批准有案件在身的嫌疑犯來港。



據外媒報道，二人目前正等候上庭及判決，羅馬尼亞當局已解除二人旅遊法律限制，二人來港前曾到訪杜拜。入境處表示，不評論個別個案，會按照相關法律和政策處理每宗入境個案。



Tristan Tate（左）及Andrew Tate是退役搏擊選手，二人近年轉型為厭女思想網紅。他們分別被羅馬尼亞及英國控告多項強姦及人口販賣等罪，目前正等候上庭及判決。（Andrew Tate X截圖）

Andrew Tate及Tristan Tate正等候所涉案件上庭及判決

Andrew Tate及Tristan Tate兩兄弟是退役搏擊選手，二人近年轉型為厭女思想網紅。他們分別被羅馬尼亞及英國控告多項強姦及人口販賣等罪，目前正等候上庭及判決。

Andrew Tate星期六（14日）於社交平台X公布的影片帖文顯示，二人曾到訪蘭桂坊，周圍有不少人上前打招呼及合照。（Andrew Tate X截圖）

Andrew Tate日（15日）又發布一條乘搭遊艇遊覽維港的影片。（Andrew Tate X截圖）

二人上周六曾到訪蘭桂坊 周日乘搭遊艇遊覽維港

Andrew Tate上星期六（14日）於社交平台X公布的影片帖文顯示，二人曾到訪蘭桂坊，周圍有不少人上前打招呼及合照。他昨日（15日）又發布一條乘搭遊艇遊覽維港的影片。

網民質疑批准有案件在身嫌疑犯入境 入境處：按法律和政策處理

二人來港的消息及影片引起社會熱議，有網民質疑，為何香港當局批准有案件在身的嫌疑犯來港。入境處表示，不評論個別個案，會按照相關法律和政策處理每宗入境個案。

39歲的Andrew Tate和37歲的Tristan Tate於2022年於羅馬尼亞被捕，當局2023年指控二人涉嫌強姦、販賣人口和成立犯罪組織等。另外，二人亦於英國面臨一單涉及強姦、性侵犯、人身暴力和脅迫控制的民事訴訟，預計今年下半年開庭。