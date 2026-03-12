挪威警方逮捕3名美駐奧斯陸大使館爆炸襲擊疑犯 動機仍處調查中
撰文：張涵語
挪威警方3月11日（周三）表示，已逮捕3名涉嫌於上周日對美國駐奧斯陸大使館實施爆炸襲擊的兄弟，調查人員已將此事件定性為恐怖主義行為。警方稱，3名嫌疑人均為20多歲的挪威公民，其家族背景來自伊拉克。
路透社報道，挪威當局表示，周日清晨一枚簡易爆炸裝置（IED）引發的強烈爆炸，損毀了大使館領事處的入口，但未造成人員傷亡。
警方律師哈特洛（Christian Hatlo）向媒體表示，「我們認為他們在美國大使館引爆了一枚威力強大的炸彈，意圖造成人員傷亡或重大破壞」。哈特洛亦補充說，目前尚未對任何嫌疑人進行審訊。
調查人員此前表示，其中一種假設是這起事件是一起與中東戰爭有關的「恐怖主義行為」。哈特洛表示，警方目前正在調查爆炸是否受外國指使，但也正在調查其他可能的動機。
美以2月28日聯手對伊朗發動軍事攻擊後，伊朗展開報復，多座美國使館及外交設施遭無人機與飛彈攻擊。歐洲一直處於高度戒備狀態，防範可能發生的攻擊。
