挪威警方逮捕3名美駐奧斯陸大使館爆炸襲擊疑犯　動機仍處調查中

挪威警方3月11日（周三）表示，已逮捕3名涉嫌於上周日對美國駐奧斯陸大使館實施爆炸襲擊的兄弟，調查人員已將此事件定性為恐怖主義行為。警方稱，3名嫌疑人均為20多歲的挪威公民，其家族背景來自伊拉克。



路透社報道，挪威當局表示，周日清晨一枚簡易爆炸裝置（IED）引發的強烈爆炸，損毀了大使館領事處的入口，但未造成人員傷亡。

2026年3月8日，挪威奧斯陸，美國駐奧斯陸大使館發生爆炸襲擊，現場受損。（Reuters）

警方律師哈特洛（Christian Hatlo）向媒體表示，「我們認為他們在美國大使館引爆了一枚威力強大的炸彈，意圖造成人員傷亡或重大破壞」。哈特洛亦補充說，目前尚未對任何嫌疑人進行審訊。

調查人員此前表示，其中一種假設是這起事件是一起與中東戰爭有關的「恐怖主義行為」。哈特洛表示，警方目前正在調查爆炸是否受外國指使，但也正在調查其他可能的動機。

2026年3月8日，美國駐奧斯陸大使館附近傳出巨響，警方抵達現場確認為美國大使館發生爆炸。（Reuters）

美以2月28日聯手對伊朗發動軍事攻擊後，伊朗展開報復，多座美國使館及外交設施遭無人機與飛彈攻擊。歐洲一直處於高度戒備狀態，防範可能發生的攻擊。